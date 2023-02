Alejandra Rubio revela cómo es su relación con Carlos Agüera tras su ruptura

Hace unos días, Alejandra Rubio, entre lágrimas, reveló en Fiesta que su historia de amor con Carlos Agüera había llegado a su fin después de casi dos años juntos. Según contó la hija de Terelu Campos a Emma García, la distancia y las diferencias de vidas de ambos fueron los motivos que empujaron a la expareja a tomar la decisión de separar sus caminos.

"Me resulta difícil hablar de esto porque nos queremos mucho. He sido muy feliz con él y me llevo genial con su familia, igual que él con la mía, pero estas cosas pasan", expuso la joven de 24 años en el programa, y añadió que ambos se llevan muy bien y que eso la hace feliz. Asimismo, aprovechó la ocasión para dejar claro que "no ha pasado nada" entre ellos y recalcó: "Yo soy de una ciudad, él de otra, y yo pertenezco a un mundo que a él no le gusta nada".

Ahora, la madrileña ha sacado a la luz, en el mismo programa, cómo es su relación con el malagueño tras su ruptura. "Él ha vuelto a Málaga con su familia. Estamos bien pero nos echamos de menos, yo a él y él a mí también", ha confesado. Además, la joven ha explicado que la buena relación que ambos tienen actualmente se debe a que ellos, antes de ser pareja, eran amigos.

Alejandra también ha dejado claro que, por el momento, no tiene en mente darse una segunda oportunidad con Carlos. No obstante, a largo plazo, ha explicado que "la vida da muchas vueltas y nunca se sabe".