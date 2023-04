Terelu y Alejandra Rubio ven la procesión de Málaga sin María Teresa Campos: "Muy triste"

Ha llegado la Semana Santa y, con ella, las procesiones por casi toda España. Una de ellas, la del Cautivo, en Málaga, es muy especial para el clan Campos. Así lo ha expresado Terelu en sus redes sociales. La presentadora de Sálvame se ha ido hasta la ciudad andaluza para disfrutar de unos días y lo ha hecho junto a su hija, Alejandra, el amor de su vida.

"Con el amor de mi vida viendo al Cautivo por el Puente de la Aurora", escribe la comunicadora en Instagram, junto a una foto de madre e hija.

Además, se acuerda de la matriarca de las Campos, María Teresa, que atraviesa por unos momentos difíciles de salud. "Ella esté año no está, pero nosotras estamos en su nombre para darle las gracias por darnos salud para poderlo ver en procesión y para rezarle que la cuide todos los días", recuerda Terelu.

"Semana Santa diferente, pero también muy triste sin ella 😪💔", reconoce la madre de Alejandra.

Las hijas de María Teresa Campos están perfectamente organizadas para atenderla como se merece. Hacen turnos para quedarse con ella e intentan darle la mejor calidad de vida.

Esta Semana Santa no podrán disfrutar con ella de las procesiones más importantes de Málaga. Nunca más podrán estar juntas viendo a El Cautivo ni a la Virgen de la Salud.

Toda la familia busca proteger a la matriarca. Por eso, explican desde el entorno más cercano, intentan que los fotógrafos no la inmortalicen. No es el momento de verla en unas circunstancias que no son, ni por asomo, las que querrían para ella.