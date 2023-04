Terelu Campos y Carmen Borrego se turnan para estar con su madre

Terelu Campos y Carmen Borrego saben que todo ha cambiado, que nada volverá a ser lo mismo en cuanto a la relación con su madre. Están adaptándose a una etapa diferente y que no está resultando demasiado fácil.

Sin embargo, me consta que las hijas de la comunicadora están perfectamente organizadas para atenderla como se merece. Hacen turnos para quedarse con ella e intentan darle la mejor calidad de vida.

Esta Semana Santa no podrán disfrutar con ella de las procesiones más importantes de Málaga. Nunca más podrán estar juntas viendo a El Cautivo ni a la Virgen de la Salud. Carmen pasará el fin de semana con ella y Terelu, aunque habrá podido escaparse para ver algún paso, difícilmente podrá contener la emoción al pensar en el delicado estado de salud de su madre.

Toda la familia busca proteger a la matriarca. Por eso, explican desde el entorno más cercano, intentan que los fotógrafos no la inmortalicen. No es el momento de verla en unas circunstancias que no son, ni por asomo, las que querrían para ella.

Hacen bien en pedir ayuda y apelar a la compasión para que no se difunda material audiovisual que pueda afectar a la dignidad de una de las presentadoras más importantes de nuestro país.