El extraño silencio de Ana Obregón

Esta semana está resultando realmente difícil para Alessandro Lequio. Se encuentra en un laberinto en el que Ana García Obregón le ha puesto muy a su pesar. Son días complicados porque el italiano, siempre respetuoso con la madre de su hijo Aless, lanza balones fuera para no generar un ruido innecesario. Pero tampoco quiere mentir ante las preguntas de sus propios compañeros y responde, breve, pero directo, dejando claro que no está del todo de acuerdo o que, por lo menos, desconocía ciertas decisiones de Ana en relación al proceso de la gestación subrogada.

Hay muchas incógnitas por resolver. No solo si finalmente la bióloga ha escogido el nombre compuesto Ana Lequio para registrar a la recién nacida, sino también el parentesco que les une. Son muchos los que creen que Obregón estaría cumpliendo con el último deseo que su hijo le expresó antes de morir y que, por lo tanto, no sería madre, sino abuela de la menor.

Ana calla. Extrañamente, Ana guarda silencio. Es la primera vez en quince años de relación personal y profesional que no responde a los mensajes ni a las llamadas. Está protegiendo una jugosa exclusiva que posiblemente se podrá leer el próximo miércoles en la revista ¡Hola!

Hay demasiado dinero en juego como para que una respuesta sirva para romper el albarán con una cifra que podría superar los 100.000 euros. Hasta sus más íntimos dicen que no saben nada y que prefieren no preguntar para no incomodar. Flaco favor le hacen con semejantes confesiones porque evidencian que Ana ha antepuesto el dinero a cualquier otro sentimiento. Sorprendente.