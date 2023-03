Las hijas de María Teresa Campos le ocultan la muerte de Laura Valenzuela por su estado: "No es conveniente, no está en condiciones"

La muerte de Laura Valenzuela ha llenado de dolor al mundo del cine y la televisión. La querida actriz y presentadora falleció el pasado viernes a los 92 años, y fueron muchos los rostros de la pequeña y la gran pantalla que quisieron darle el último adiós.

Entre ellos Terelu Campos y Carmen Borrego. Al ser preguntadas por los medios desplazados hasta el tanatorio madrileño donde se velaban los restos mortales de Valenzuela, las hermanas reconocieron que no han querido decirle nada a su madre, María Teresa Campos, por el delicado momento de salud por el que atraviesa.

"Estamos todas un poco con nuestras madres mayores y nos hace estar sensibles todas", aseguraba la menor de las Campos. "No, creemos que en estos momentos no es conveniente. Ella no puede hacer nada, lo primero que diría es llevarme, y no creo que esté en condiciones de estar ahora mismo aquí. Ya le gustaría a ella darle un gran beso a Lara", aseguraba Borrego, al ser preguntada por si le habían dado la triste noticia a su madre.

Un día antes, Terelu apuntaba en la misma línea: "Entended que la situación de mi madre no es para tratarla públicamente. Creo que merece el respeto y la intimidad que debe tener con la edad que tiene y en las condiciones que está", aseguraba la hermana mayor.

En las últimas semanas, María Teresa Campos ha sido protagonista noticias que tenía que ver con su delicada salud. Desde que estuvo ingresada tras sufrir una caída en diciembre, sus familiares y personas cercanas, así como sus seguidores, han estado muy pendientes de la situación de la presentadora.

"Mi madre come poco y bebe poco, y nuestra obligación como hijas es tener un control de que todo esté bien", señalaba Terelu Campos.

La revista Semana va más allá y asegura que la veterana comunicadora ya no es independiente y necesita ayuda domiciliaria para el día a día. Por eso, cuenta la publicación, sus hijas han decidido buscar una cuidadora profesional para su madre.