Marta Roig, una joven con leucemia, agradece en redes el cambio de una entrada para ver a Coldplay en Barcelona

Hace unos días, una joven con leucemia llamada Marta Roig hacía un llamamiento en redes sociales para que alguien le cambiara su entrada para uno de los conciertos de Coldplay en Barcelona de finales del próximo mes de mayo.

"Soy Marta y tengo leucemia. Y el 25 de mayo tengo entradas para Coldplay en pista", decía la joven, que agregaba que "no puedo ir a pista porque no puedo estar de pie tantas horas. Me puedo desmayar y me asusta".

Por eso, había pedido ayuda para ser reubicada en la zona de grada o minusválidos, aunque la promotora del concierto la derivó a la dirección del Estadio Olímpico, donde tendría lugar el evento.

Definitivamente nos vemos el 25 de mayo en el concierto de Coldplay🥹💘!!!! Gracias por vuestra ayuda, sin vosotros no habría sido posible💪🏻✨@coldplay see you at the concert, can't wait💫 pic.twitter.com/A0ByTYJlxg — maartaroigg (@maartaroigg) April 7, 2023

Tras varios días, al final ha sido gracias a la solidaridad de otra asistente al concierto de la banda británica la que ha permitido que Marta pueda encontrar un lugar más adecuado a su estado de salud.

"Después de estar buscando entradas no me esperaba tanta repercusión. He conseguido entradas. Muchísimas gracias por tanta difusión y gracias a Clara, la chica que me ha cambiado las entradas", dijo.

La joven expresó su agradecimiento por la oleada de solidaridad que recibió: "Me habéis hecho muy feliz. Sé que a lo mejor sonará muy cursi, pero es así", dijo la joven en un vídeo en sus redes.