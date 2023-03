Chris Martin asegura que solo come una vez al día, siguiendo el consejo de Bruce Springsteen

Por las últimas noticias a su nombre, se podría decir que Gwyneth Paltrow no es ejemplo de un modo de vida saludable: no ya por el juicio en el que está involucrada, sino por haber justificado el uso de la ozonoterapia vía rectal y las intravenosas en su día a día, así como su más que restrictiva dieta de ayunos intermitentes y caldos de huesos. Pero quien comparte colchón, comparte opinión...

E incluso aunque ya lo del colchón no sea así desde que se separasen después de 12 años de matrimonio en 2015, la opinión sí que aún está presente en la vida de Chris Martin, líder de Coldplay, quien ha revelado que sigue aquel estilo de vida de una sola comida al día por un motivo de peso: quiere ser como Bruce Springsteen.

Martin ha explicado que ha adoptado ese plan de dieta muy poco convencional —y nada avalado por nutricionistas y doctores— que siempre le ofreció su ex Gwyneth Paltrow cuando descubrió que The Boss estaba más en forma a sus 73 años que él a los 46 que cumplía este pasado 2 de marzo.

El cantante de A Sky Full of Stars, Yellow o The Scientist lo ha dicho en una entrevista para el pódcast Conan O'Brien Needs a Friend, donde ha revelado con un "Ya no ceno" que no le hacía gracia ver que Bruce Springsteen "está en mejor forma" que él. Y dijo quién le hizo saber la dieta de The Boss.

"De hecho, ya no como nada de noche. Dejo de comer a las cuatro. Todo lo aprendí al almorzar con él, con Bruce Springsteen", ha contado Martin, que ha dicho que todo empezó cuando se quedó estupefacto al ver el increíble estado físico de Bruce durante una de sus actuaciones en Filadelfia en junio pasado.

"Yo ya estaba en mitad de una dieta muy estricta de todos modos", ha continuado Martin, en una referencia a la que sigue desde su época con Gwyneth, "pero de repente un 'Bruce se ve aún más en forma que yo'".

"Y Patti [esposa de Springsteen] me explicó que ahora solo está comiendo una vez al día. Y para mí fue como: 'Ok, vamos allá. Ese será mi próximo desafío'", ha finalizado.