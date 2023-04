Clara Jimenez Cruz: "Las personas mayores sienten la amenaza de la desinformación y no tienen herramientas para combatirla"

La Fundación Maldita que fundó y dirige Clara Jiménez Cruz recorrerá entre abril y mayo una veintena de localidades rurales con la caravana de alfabetización mediática ‘BuloBús: Ruta contra la desinformación’, con el apoyo de Google. A través de juegos, teatro y actividades didácticas, el objetivo es ayudar a la ciudadanía a detectar bulos y timos que circulan en Internet en los que es muy fácil caer por desconocimiento.

¿Cuál es objetivo del 'bulobús'?Una de las cosas que hemos visto en Maldita es que siempre hablamos de los jóvenes, de los niños, de alfabetización mediática a edades tempranas, pero la realidad es que cuando estamos un poco más en el terreno y escuchamos las necesidades de la gente, lo que nos encontramos es que las personas mayores que no han nacido con el mundo digital y que se movían perfectamente en la prensa tradicional, de repente, con la irrupción del móvil en su vida y de internet están perdidas y además están también un poco asustadas. Saben que hay desinformación ahí fuera y sienten que es una amenaza, pero no tienen herramientas para combatirla. Esto es al final lo que nos lleva a plantearnos que hay que hacer el 'bulobús' para dotar de herramientas a esas personas mayores que están además en áreas rurales.

¿Cómo sabrán que ha sido un éxito el viaje?La desinformación que afecta a las personas mayores está en todas partes y no hay muchos proyectos al respecto. Honestamente, sería un éxito que salga bien y que seamos capaces de atender al menos a diez personas al día en el stand de concienciación sobre desinformación y ciberseguridad y, sobre todo, lo que nos interesa al final es que los materiales que vamos a repartir le sean útiles a la gente y que aprendan a usar nuestro chat de Whatsapp, para conocer qué desinformación está circulando ahí fuera, y porque creemos que es útil dado que damos respuesta automática a las preguntas que puedan hacerse los usuarios.

¿A qué riesgos se expone la población mayor y rural en Internet?Las personas mayores tienen miedo respecto a algunas informaciones que les afectan, pero lo más acuciante son las estafas y timos que reciben por el móvil (ese SMS que no estás seguro de si es de tu banco...). El enfoque de los materiales y de la obra de teatro que llevamos tira por ahí. Porque somos conscientes de que eso es lo que más útil va a ser y a partir de ahí se puede concienciar del resto de desinformación que les pueda llegar. Recientemente hay padres del mundo rural, por ejemplo, a los que les escriben hijos desde la universidad diciéndoles que se les ha roto el ordenador y necesitan una transferencia de mil euros y la gente cae. Cualquier cosa que lleve sentimiento es más fácil que nos la cuelen.

¿Qué estrategias para combatirla son las que les van a dar?En lo que basamos la estrategia del 'bulobus' es en intentar que se familiaricen con el móvil bien y no les dé miedo. Hay una parte de técnicas de uso de móvil. Otra parte tiene que ver con poner en duda el SMS de tu banco si no conoces el link, para que entiendan que si no estás seguro, debes de llamar a tu banco. Es decir, estrategias alrededor del mensaje para que eviten pinchar directamente cuando les digan que les van a cobrar o a cancelar una tarjeta. Y, por último, explicaremos cómo y dónde buscar ayuda ante cualquier engaño.