Justin Long se compromete con Kate Bosworth tras consultar un terapeuta: "Quiero pasar mi vida contigo"

Justin Long y Kate Bosworth se conocieron en 2021, cuando ambos actores filmaban la película Babarian en Arkansas, en el sur de Estados Unidos. Enseguida, los dos se dieron cuenta de la conexión y la complicidad que ambos tenían y, poco después, empezaron su historia de amor.

Aunque la pareja ha mantenido su relación alejada de los focos mediáticos, las alarmas de que ambos podrían estar comprometidos saltaron el pasado mes de marzo. Los dos asistieron a los Vanify Fair Oscar Party, un momento en el que no pasó desapercibido el anillo de diamantes que Kate Bosworth lucía en la mano cuando posó junto a Justin Long para la cámara.

Ahora, los rumores parecen confirmarse. En el último pódcast del programa del actor, Life is Short con Justin Long, él entrevistó a su novia para, juntos, sacar a la luz la gran noticia. En el espacio ambos confesaron que actualmente están comprometidos y, además, desvelaron todos los detalles de cómo fue esta propuesta.

La pedida de mano de Kate Bosworth fue peculiar, pues la gran decisión llegó después de que ambos consultaran un terapeuta, ya que estaban atravesando una situación muy difícil. "Estábamos tratando de superar las cosas en ese momento y ella nos dio un gran consejo que fue 'asegúrese de preguntarle al otro lo que necesita de manera bastante consciente'", expresó la actriz en el espacio.

Teniendo en cuenta la sugerencia que le había dado la terapeuta, tuvo lugar el gran momento. "Recuerdo que me despertaba muchas mañanas después de sesión de terapia y miraba a Justin. En una ocasión, le sonreí y le dije: '¿Qué necesitas?'", recordó la intérprete de Louis Lane en el film Superman Return.

"Realmente, él me miró y me dijo: 'Pasar mi vida contigo'. Yo sonreí y le dije: 'Bueno, si ya tienes eso. Oh, Dios mío, tienes eso'", prosiguió contando la actriz estadounidense. Ante esto, Justin Long fue más específico y le aclaró lo que quería decir. "No, quiero decir que realmente quiero pasar mi vida contigo", rememoró Kate Bosworth en el pódcast.

Por su parte, el intérprete de Matt Ferrel en la película Live Free or Die Hard, confesó que expresarle a la actriz que quería casarse con ella fue un momento "fácil", pues "las palabras simplemente salieron de forma natural". "Pensé que era la propuesta más romántica, honesta y amorosa", confesó Kate Bosworth.