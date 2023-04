Jean-Christophe Grangé: "Soy un escritor de novelas policíacas cansado de la época actual. ADN, pelos en la moqueta... Ya no lo soporto"

¿Quién puede detener a un asesino en serie en una sociedad que asesina en masa? Esa es una de las ideas que parecen latentes en la última novela del francés Jean-Christophe Grangé, Muerte en el Tercer Reich (traducción de Gustavo Osorio de Ita, Destino) que acaba de llegar a las librerías españolas.

Grangé, uno de los reyes del thriller del país vecino, conocido por sus historias violentas de atmósferas góticas y oscuras, llenas de extremos giros argumentales, debuta por primera vez en una novela de ambientación histórica, harto, explica a 20minutos, del tecnificado presente. Tras el éxito de novelas como Los ríos de color púrpura, que tiene dos películas y una serie de televisión, o El imperio de los lobos, también con película, este escritor ha trasladado su estilo al Berlín de 1939, dominado por los nazis. "En cierto modo, la Alemania de esa época estaba dirigida por un asesino en serie", explica el novelista que describe aquella ciudad en aquel momento como "un verdadero teatro macabro".

Allí tres personajes excesivos -un psicoanalista que dedica sus dones más que a sanar psiques a extorsionar, un matón de la Gestapo y una psiquiatra con tantas adicciones como secretos- deben atrapar a un violento asesino en serie que está matando a las esposas de prohombres del nazismo.

Es su primer thriller ambientado en el pasado, ¿es diferente manejar la tensión narrativa y el suspense en 1939 que hoy?Lo que se desprende de este libro, después de haber hecho un largo trabajo de investigación histórica que me daba miedo, es la agradable sensación de haber dado un material lleno de sorpresas al lector. Durante mucho tiempo me resistía a dar el paso porque suponía un trabajo titánico y meticuloso. Cuando escribes una novela histórica y tu personaje se sienta, debes saber en qué sillón; cuándo usa un bolígrafo, qué tipo de bolígrafo; cómo se viste a finales de los años 30.

Cada palabra es el resultado de una búsqueda previa. Soy un escritor de novelas policíacas muy cansado de la época actual: historias de ADN, policía científica, análisis de pelos en la moqueta…; ya no lo soporto.