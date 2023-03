"Tienes que decidir: ¿te estás metiendo en un callejón bueno o malo?". La dualidad entre la belleza y el miedo es lo que comparten Venecia y El ángel de la ciudad blanca (Planeta), el nuevo thriller de Eva García Sáenz de Urturi que vuelve a tener como protagonista a Kraken, el personaje que dio inicio a la saga en 2016 con La ciudad blanca y siguió con Los ritos del agua, Los señores del tiempo y El libro negro de las horas, la novela más vendida en castellano el pasado año.

En esta ocasión, la escritora vitoriana sitúa las investigaciones de Unai López de Ayala en una Venecia que entremezcla el pasado y el presente del inspector. Más allá de Vitoria, la ciudad italiana depara a Kraken un viaje perturbador por sus canales, calles y puentes, espacios marcados por los secretos y leyendas que desde hace siglos dan forma a la tradición oral veneciana.

La historia arranca con el incendio de un palazzo que hace peligrar una veintena de libros prohibidos de la Biblioteca Nacional destinados a exponerse en la Feria Internacional del Libro Antiguo. Sin embargo, pese a que las cámaras recogen su llegada a la isla veneciana donde ocurren los hechos, ni los libros ni los libreros aparecen tras sofocar las llamas. Iban acompañados de una sexta persona, que podría ser Ítaca Expósito, razón por la que Kraken no duda en viajar a Venecia. Necesita descubrir si su madre -quien ahora gana peso en el relato, en parte, por su impresionante labor de falsificadora de obras de arte- sigue viva.

La escritora Eva García Sáenz de Urturi, en una imagen promocional de su nuevo libro. SOLE HAFNER

Arte en llamas

La autora se inspiró en el incendio de la catedral de Notre Dame, en abril de 2019, para hacer realidad la catástrofe de la novela. "Aquello me impactó mucho a nivel emocional. Tiene mucho de esa dama milenaria, anciana, pero bella y aristocrática, que se quema. El contraste entre lo milenario y medieval con lo que veías en las pantallas de los móviles... Esa joya ardiendo era como una máquina del tiempo", reflexiona antes de desvelar otro componente esencial en el suceso de la isla de la laguna.

"Me gusta mucho escribir sobre crímenes pseudoimposibles. Meter a esas personas y que no aparezcan entre los restos me parecía interesante. Me gusta jugar un poco a lo Agatha Christie", explica. Y a partir de ahí, los lectores se sumergirán en una sucesión de "tres casos relacionados". "La trama tiene que ser una trenza que debe unirse. Todo tiene sentido en la figura de Unai", añade García Sáenz de Urturi.

Una Venecia de leyenda

La novela descubre algunos de los lugares más apasionantes de Venecia y, aunque todos son importantes, hay tres que son fundamentales para dar sentido a la trama: "Primero diría el museo Guggenheim, porque ahí está el ángel de la ciudad, la escultura de Marino Marini que da título a la novela. También el puente de Rialto, por lo que tiene de las layendas de diablos y ángeles y, por último, más alejado del foco turístico está el campo San Vidal, la casa donde ubico el hogar de Ítaca. Es un edificio muy particular, una especie de foso que le sirve para protegerse".

Estas localizaciones son lugares de "belleza y cultura", pilares clave en la obra de la autora, que, tras acumular varios años de éxito como escritora, admite que aunar sus grandes pasiones en El ángel de la ciudad blanca ha sido fundamental para no abandonar el arduo proceso de escritura: "El hábito y la fuerza de voluntad son los que sirven para acabar la novela. Sé qué temas tengo que elegir para que el libro me mantenga despierta. Hablar de arte y bibliofilia me ayuda".

El camino a nuevas historias

"Llevo nueve novelas y tengo que mantener un trabajo que me siga apasionando", reconoce la escritora, que celebra "la buena salud del thriller". Consciente de que tres millones de personas siguen sus historias, piensa en su público y en nutrir una profesión que no deja de darle alegrías -su anterior novela, El libro de las horas, fue la más leída del año 2022-.

"Tengo la mejor profesión del mundo para mi personalidad y mi forma de ver la vida. La he ido encajando a lo largo de estos últimos doce años y estoy a gusto con los dos ritmos: el introspectivo, en el que me paso en el despacho, investigando, escribiendo y revisando; y el sociable, el de la promoción", añade. Y, aunque se reserva los detalles sobre su próxima publicación, asegura que es lo que la ilusiona cada día.

"Me gusta disfrutar escribiendo, y cuando termino de hacerlo, me gusta el cosquilleo de pensar en qué es lo próximo en lo que me voy a meter", sugiere. Y, tras unos segundos de silencio, pues es cauta a la hora de desvelar detalles, esboza una sonrisa. Queda literatura para rato: "Me gusta que sea así, que me apetezca escribir la décima novela".