El inquisidor que no creía en las brujas: Elvira Roca Barea rescata la figura de Alfonso de Salazar en su primera novela

La razón y la justicia frente al fanatismo y el miedo. Estos valores fueron los que definieron a Alfonso de Salazar y Frías, el "heroico, pero olvidado" sacerdote al que la escritora Elvira Roca Barea rinde homenaje en su libro Las brujas y el inquisidor (Espasa), ganador de la 27.ª edición del Premio Primavera, dotado con 100.000 euros. Autora de los ensayos Imperiofobia y leyenda negra y 6 relatos ejemplares 6, la autora se estrena en la novela.

En cuanto supo de la existencia del protagonista de la historia, la autora, licenciada en Filología Clásica e Hispánica y doctora en Literatura Medieval, no dudó en honrar su figura, que también le sirvió para retratar la realidad que en el año 1609 asolaba a Zugarramurdi, la aldea navarra donde 200 personas fueron acusadas injustamente de brujería. El sacerdote se opuso a la histeria colectiva encabezada por la inquisición española. En sus palabras, "no hubo brujos ni embrujados hasta que no se empezó a tratar y escribir sobre ellos".

"Alfonso de Salazar fue una persona extraordinaria, porque no se dejó arrastrar por las creencias de su entorno. Él buscó crear su propio criterio y desarrollar su propio pensamiento. Vivió una situación enormemente peligrosa y no flaqueó nunca. Estaba convencido en la fuerza de la razón", explica la escritora en una rueda de prensa celebrada en el Museo de las Brujas de Zugarramurdi.

Fue "un personaje muy atractivo y con un fino sentido del humor" que durante el proceso realizado en Logroño contra las brujas -y brujos, porque los había, y de todas las edades- vio en un momento dado que todo era una "montaña de palabras" o acusaciones sin prueba alguna. "El milagro fue que él no fuera acusado de brujería", opina Roca, que resalta que las ideas del sacerdote dieron "un giro copernicano" en los criterios de la Inquisición a partir de ese momento. "¿A cuánta gente salvó la vida Salazar de su propio fanatismo?", pregunta.

Alfonso de Salazar simboliza la empatía frente a la radicalidad del otro protagonista de la novela, Pierre de Lancre, la otra cara de una España que a finales del siglo XVI estaba patas arriba. Por aquel entonces, el duque de Lerma, válido de Felipe III, era el hombre más poderoso del país, mientras en Francia se vivían los últimos años del reinado de Enrique IV, asesinado en 1610.

La escritora Elvira Roca Barea. CARLOS RUIZ B. K.

Roca hace referencia a las guerras de religión de Francia, fundamentales para comprender mejor la brutal cacería, un relato que aborda con el fin de "romper mitos y prejuicios" -aunque, matiza, no pretenda reescribir la historia de aquellos años en España-. En este sentido, avisa que Zugarramurdi arrastra la paradoja de que es "uno de los grandes casos de brujería de la historia en el mundo, no siéndolo realmente".

Al final, según la ensayista, por encima de los tópicos y la fantasía, todo es cuestión de lógica: "Los argumentos de Alfonso de Salazar eran los de la razón. Usted dice que vuela, pues, venga, vuele; usted dice que tiene unos polvos que pueden arruinar cosechas y matar personas, enséñeme esos polvos. Lo que ocurrió fue que la gente no volaba y los polvos nunca se presentaban. No aparecían porque no eran reales".

Roca lo resume sin ir más lejos de la actualidad: "De todos los hombres, solo Salazar, Bernardo de Sandoval y Antonio Venegas defendieron el escepticismo ante lo que escuchaban. Ellos decidieron no creérselo. Pero la razón es muy aburrida, y más si compites con fantasías como Halloween o el demonio".