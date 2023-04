Janina Ramírez, la historiadora que rescata una Edad Media femenina y poco oscura: "Aquella época trajo el mundo moderno"

Guerreras vikingas, intelectuales como Hildegarda de Bingen o reinas como Jadwiga en Polonia o Ethelfleda de Mercia (de moda últimamente por la serie de Netflix The Last Kingdom), pero también científicas, empresarias, espías o herejes. La historiadora de Oxford especializada en la Edad Media Janina Rodríguez ofrece en su primer libro aparecido en España Fémina (traducción de Joan Eloi Roca, Ático de los Libros, 2023) una mirada a aquellos tiempos que resulta que quizá no fueron ni tan machistas ni tan oscuros como nos figurábamos.

¿La Edad Media no fue una época tan masculina y machista como os imaginamos?Creo que esa es la conclusión a la que he llegado al escribir Fémina. Incluso yo creía que había una especie de misoginia y sexismo intrínsecos en la Edad Media, porque solía pensar que tanto la Iglesia como el Estado, el rey, la reina, estaban muy condicionados por el género y que a las mujeres nunca se las permitía alcanzar los altos rangos de sus homólogos masculinos. Pero, de hecho, no es así. En realidad, es parte de lo que se expresó después de la Reforma, como una manera de hacer que la Edad Media pareciera muy supersticiosa, muy ignorante, muy atrasada. Cuando empiezas a observar a las mujeres individuales en las sociedades de las que formaron parte, puedes ver que las mujeres llegaron a algunas de las posiciones más altas dentro de la Iglesia y el Estado. Algunas de ellas desempeñaron el papel de obispo y otras se convirtieron en gobernantes por derecho propio y gestionaban enormes cantidades de tierras, dinero, estados... Así que creo que este libro desafiará esas suposiciones.

Si nos centramos en las mujeres medievales, ¿la Edad Media tampoco resulta tan oscura como creíamos?Me gusta llamar a esta una de las mayores mentiras de la historia, el que haya una "edad oscura". Incluso la palabra Edad Media sugiere que hubo algo brillante antes, algo brillante después, y todas las luces se apagaron. Y no es así. De hecho, es un mundo lleno de colores hermosos y vivos. También está la curiosidad intelectual. Es una época en la que Europa se acerca al mundo islámico, descubre grandes avances científicos, el número cero… todas estas cosas aparecen en el periodo medieval. Así que no, no es una edad oscura, es la edad que realmente trajo el mundo moderno.

Habla en su libro sobre los cátaros y sus mujeres, ¿la imagen de aquella herejía no está demasiado impregnada de mitos y filosofía new age? ¿Resulta fácil redescubrirlos sin nada de todo eso?Muy buena pregunta. Y sí, los cátaros han estado en estas mitologías del Santo Grial, el código Da Vinci... Pero en realidad es muy difícil sacarlos de esa mitificación posterior. Lo que podemos decir con seguridad es que, en esta región del sur de Francia, había un sentido de independencia, un sentido de una identidad cultural propia que los diferenciaba del norte de Francia. Esta es la cuna del Romance, de toda esta noción de matriarcado, familia, jerarquía, donde las mujeres podían dirigir el Estado, podían tener autoridad. Y en esta zona existía esta versión única del cristianismo que se desvía en muchos aspectos de las principales creencias del cristianismo. Así que sí, existe una manera terrible de mitificar, y encontrar a los verdaderos cátaros sigue siendo difícil, pero creo que es una búsqueda que vale la pena. Y al encontrarlos podemos descubrir ese aspecto de disidencia, de luchar contra la norma, que creo que es probablemente mucho más característico de la Edad Media de lo que pensamos.

Hay un libro que descubre que resulta, al menos aquí, muy desconocido, ¿cómo conoció a Jadwiga? ¿Y por qué no es tan conocida?Conocí a Jadwiga por primera vez porque en Polonia se la conoce como una de las santas fundadoras de la identidad polaca. Cuando iba a casa de mi abuela polaca, ella tenía todos esos santos hasta llegar al baño y había que saludarlos por el camino. Y Jadwiga era una de ellas, pero nunca quise conocer a la persona real que había detrás de esa imagen, era solo un personaje sagrado. Y entonces, cuando empecé a pensar en mujeres medievales poderosas, me acordé de estas mujeres que habían sido santas, y quise ver si podía encontrar a la mujer real detrás de ellas. ¿Y cómo lo hice? Intenté volver a la Cracovia del siglo XIV, a la ciudad en la que vivía, intenté ver los objetos que poseía y tuvo en sus manos, e intenté leer los manuscritos que ella misma había leído y leer todo lo que pude sobre su persona real. Y después de hacer todo eso descubrí a una persona muy compleja, muy inteligente, muy ingeniosa y poderosa. Deberíamos conocerla porque fue la jefa de un enorme imperio que abarcaba desde Hungría hasta Lituania y el Mar Negro. Era el corazón de toda la cultura, el arte y la influencia en el período medieval.

También dedica un libro a Ethelfleda de Mercia, ¿las ficciones de vikingos la han puesto de moda? ¿Necesitamos más rescates de este tipo aunque sean a través de novelas o series?Sí, yo misma he escrito libros de ficción en los que aparecen mujeres guerreras, mujeres fuertes y poderosas. Creo que tenemos que ser un poco cautelosos porque esto alimenta esa especie de excitación por la mujer sexy y fuerte, que en realidad es un fenómeno bastante moderno. Pero en realidad cuanto más nos fijamos en la evidencia más empezamos a ver que esto es factual. Eran mujeres poderosas que estaban al frente de ejércitos, eran generales, podían coordinar batallas, eran estrategas increíbles... Así que por qué no volver a poner el foco en ellas y romper ese tabú de que las mujeres son el sexo más débil, porque en realidad luchaban tanto como los hombres.