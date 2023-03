El 'tanto monta' de los Reyes Católicos y la 'realpolitk': "Surfearon con habilidad en la ola de violencia que imperaba en España"

La Inquisición, la fama de "playboy" de Fernando, su fama de crueles, su noción (si la tenían) de España... Son muchos los temas espinosos a abordar cuando se mete uno en la figura de los Reyes Católicos, monarcas que, sin duda, resultan capitales en la historia de nuestro país. El periodista especializado en divulgación histórica César Cervera, tras hacer lo propio con Austrias y Borbones, ha tratado de ofrecer una imagen desenfadado, alejado de mitos de uno y otro lado de Isabel y Fernando. El resultado es Los Reyes Católicos y sus locuras (Esfera de los Libros, 2023).

"Los Reyes Católicos dejaron a los reinos españoles en una situación privilegiada para encarar la Edad Moderna", explica Cervera a 20minutos cuando se le pregunta por la talla de estos monarcas a los que ha dedicado un ensayo que, en pocas semanas, ha alcanzado las tres reimpresiones.

Acabar un libro sobre los Reyes Católicos con una reflexión sobre el "tanto monta" aplicado a la virtud y el pecado… ¿dice mucho de cómo los españoles miramos a nuestro pasado?Pues sí. Hay tendencia a mortificarse por todo. A mirar al pasado con afán de buscar excusas para el presente. Unos para darse caricias y otro para castigarse por los pecados cometidos. Yo personalmente prefiero tomarme con menos intensidad el pasado. La historia son hechos a los que no sirve de nada poner bajo extremos interrogatorios morales. Me parece una pérdida de tiempo querer concluir si, por ejemplo, Colón era muy malo o muy bueno. Hizo las cosas en un contexto imposible de reproducir y lo que hoy nos parece bueno tal vez mañana nos parezca horrible.

Reconstruye el reinado de los Reyes Católicos y acaba haciendo un libro sobre la dinastía Trastámara, ¿al final, su etapa necesita estar contextualizada en una dinastía, en un proceso?Los españoles tenemos la manía de arrancar de cuajo los episodios históricos de su época para analizarlos en términos absolutos al fragor de la discusión. Hablamos de historia como el que habla de un penalti de fútbol muy polémico. Pero la historia forma parte siempre de procesos dentro de otros procesos, en muchos casos con ecos internacionales que solemos obviar porque los españoles, para lo bueno o lo malo, nos creemos los reyes del mambo. Los Reyes Católicos son la fruta más madura de una dinastía que no por casualidad estaba reinando tanto en Aragón como en Castilla a finales de la Edad Moderna y que hasta participó en la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. Cada una de estas ramas arrastraba sus propias deudas y problemas, que Fernando e Isabel acometieron a una escala única. El país dejó de mirarse al ombligo.

El mito de que la expulsión de los judíos de 1492 fue la ruina de la Monarquía hispánica es un disparate

Se adentra también en cuestiones espinosas… ¿la Inquisición fue un invento de los conversos?Américo Castro llegó a decir que las estructuras de la Inquisición estaban calcadas de los tribunales rabínicos. Yo no llegaría a tanto, porque además es evidente que la Inquisición española, a diferencia de la eclesiástica o medieval, tenía unos elementos muy propios de la Edad Moderna y de esa obsesión de los estados modernos por la homogenización de su población. La Inquisición española es algo, aunque cueste concebirlo así, muy moderno. Un instrumento que todos los reyes de su tiempo hubieran soñado tener en su manos para acometer sus empresas reales. Lo que sí es cierto es que importantes conversos de la corte de los Reyes Católicos influyeron de manera decisiva en que se pusiera en marcha este tribunal para proteger, según defendía un argumento de la época, a los nuevos cristianos de la contaminación de los que no lo eran. Muchos de estos conversos no tardaron, como en el caso de Hernando de Talavera, en darse cuenta de los peligros que enmascaraba la Inquisición y pidieron rebajar los excesos de los primeros años. Pero sí, los conversos pusieron su granito de arena en su perdición.

Y ¿la expulsión de los judíos no fue una hecatombe económica y social para el reino?La población judía representaba una minoría tanto en Castilla como en Aragón y no tenía apenas peso económico tras varias décadas sufriendo violencia popular. Además, la conversión forzosa devino en la salida final de un porcentaje muy bajo de todos ellos, de los cuales volvieron varios miles al cabo de los meses. El mito de que la expulsión de los judíos de 1492 fue la ruina de la Monarquía hispánica, que estaba justo a punto de echar a andar, o que condenó al país a un subdesarrollo industrial por prescindir de su mano de obra más valiosa es un disparate, un mito creado por el liberalismo decimonónico vinculado a la tradición sefardita. Los Reyes Católicos dejaron a los reinos españoles en una situación privilegiada para encarar la Edad Moderna. Lo que los siguiente reyes hicieran con esas ventajas ya corresponde a esos reyes…

Describe a Fernando el Católico como un "playboy"…El libro intenta enfrentar a unos reyes extremadamente mitificados con sus contradicciones, que como cualquier ser humano fueron muchas. En el caso de Fernando, por muy recatólico y casto que se quiera presentar a su corte, no cabe duda de que fue un redomado infiel, con varios hijos naturales y conquistas amorosas en las narices de su mujer. El cronista oficial de los reyes tampoco pudo ni quiso, a pesar de que estaba muy advertido para contar una historia favorable a sus señores, ocultar que 'no se puede decir que fuera franco'. Le gustaba mucho hacer lo contrario con su mano izquierda de lo que parecía que iba a hacer con la derecha.

¿Podríamos decir que los Reyes Católicos fueron los primeros políticos modernos de España? Su interés por legislar, por la propaganda, por la estrategia…Son unos reyes que se mueven entre la Edad Media y la Edad Moderna con una soltura sin igual en Europa. Esto se puede ver claramente en la Guerra de Granada, donde pasan en los primeros compases de emplear a los ejércitos privados de los nobles hasta conseguir al final del conflicto tropas fijas y una compleja estructura fiscal para mantener estas. Hacia esas fechas ningún rey en el continente tenía a su disposición un estado con recursos y armas tan modernas como el que lograron levantar, aunque fueron a base de remiendos, ellos.

Y decimos "de España", ¿tenían ya ese concepto?Fernando llegó a presumir de que "hace más de setecientos años que nunca la Corona de España estuvo tan acrecentada ni tan grande como ahora", en referencia a que su España conectaba con la Monarquía visigoda perdida con la llegada islámica. Al menos eso pensaba él a nivel simbólico… Esa España obviamente no tenía ni por asomo un equivalente político con la actual, ni siquiera con la de Felipe V, que ya hablaba de un solo reino de España, pero son los cimientos sobre los que se iba a construir y un punto fundacional cargado de simbolismo.

Se adaptaron a la realpolitik en cada momento de su reinado. Ni Fernando ni Isabel eran unos cándidos

Más allá del poder, esta historia es de ambición, violencia, traiciones… ¿geniales pero sin muchos escrúpulos?Se adaptaron a la realpolitik en cada momento de su reinado. Ni Fernando ni Isabel eran unos cándidos. De serlo, les hubiera sido imposible abrirse paso en un laberinto político tan complejo como esa Península Ibérica o, peor, hubieran acabado convertidos en dos peleles como Enrique IV o su padre Juan II. Eran dos reyes muy duros, con un sentido extremo de la justicia, que no entendían el perdón como un cheque en blanco y que no dudaron en falsificar la bula de un Papa muerto, inventarse victorias o catapultar a familiares a un oscuro monasterio portugués. No diría que fueron crueles, pero sin duda supieron surfear con habilidad en la ola de violencia que imperaba en España.

¿Todavía hoy intentar relatar a los Reyes Católicos, sin mitificarlos ni condenarlos, provoca reacción en este país?Mi libro tiene un tono desenfrenado y, como la mayoría me toma a broma, y yo que lo agradezco, tengo un poco más de cancha que otros autores. Además, quien me lee a diario sabe que intento no casarme con ningún mito, ni de un lado ni de otro… Pero sí, las reacciones de este país, antes de escuchar siquiera los argumentos de la otra parte, son furibundas incluso en temas que ocurrieron hace quinientos años. Creo que hay que abandonar esta tendencia a los bandos tan propia de los Trastámaras anteriores a los Reyes Católicos y pasar a la cooperación que representaron ellos. Ya sabes, el tanto monta…