Las dos grandes incógnitas sobre el naufragio del buque Vilaboa: se hundió cuando la mar estaba en calma... y sin carga a bordo

Continúa desaparecido un miembro de la tripulación del 'Vilaboa Uno', el buque que naufragó en la madrugada del lunes frente a la costa de Santander. El hundimiento del pesquero se saldó con dos personas muertas y un herido grave.

Siete de las 10 personas que viajaban en el barco han sido rescatadas con vida. Uno de ellos sufrió hipotermia severa, pero recibió el alta durante la mañana del lunes.

Dos muertos por hipotermia

Dos miembros de la tripulación fallecieron tras el naufragio del 'Vilaboa Uno'. Sufrieron hipotermia y, cuando llegaron las dos primeras embarcaciones para rescatarlos, ya no pudieron hacer nada por salvar sus vidas.

Uno de los muertos es de Ghana. Se llamaba Gogfrey Kofi Buabeng y tenía 58 años. Aunque no han transcendido muchos más datos, se sabe que era el cocinero del buque, tal y como informa El Diario Montañés.

El otro era Francisco San Pedro Faleato. Natural de Santander, tenía 57 años y le quedaban tres meses para jubilarse. Era muy conocido en la zona y llevaba toda la vida dedicándose al oficio.

La mujer y la hija del marinero se enteraron de su muerte a través de un comunicado en Facebook del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, según la prensa local.

Localización del naufragio del buque 'Vilaboa Uno', el 3 de abril de 2023. Henar de Pedro

Una persona desaparecida

Uno de los miembros de la tripulación continúa desaparecido. Walter Jhon Ferreyros, español de origen peruano y casado con una cántabra, era el maquinista de la embarcación.

No se sabe a ciencia cierta dónde se encuentra Ferreyros, pero todo apunta a que está atrapado en el interior del pesquero. "He hablado con el armador y me decía que es más probable que puede estar dentro del barco porque el hundimiento se ha producido con mucha rapidez", aseguró Revilla a los medios durante la mañana del lunes.

Ahora los trabajos se centran en localizar y recuperar el cuerpo del maquinista. Las autoridades confirmaron que el buque está hundido a 120 metros de profundidad. Esto dificulta las labores de rescate y hace imposible, por el momento, que los buzos puedan acceder a él para comprobar si el marinero se encuentra dentro.

Primeros avisos y los rescates

El pesquero Vilaboa 1 es un buque de 27 metros de eslora y ocho metros de manga construido en el año 2000. El barco había salido a pescar verdel en torno a la medianoche del lunes desde el Puerto de Santander. El naufragio ocurrió pasadas las cuatro de la madrugada a cinco millas (unos ocho kilómetros) de Cabo Mayor.

Concretamente, a las 4.10 horas fue alertado desde el propio barco el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Santander. Tenía una vía de agua y se estaba hundiendo. El Centro Nacional, por su parte, recibió la alerta radiobalizada del mismo pesquero a las 4.21 horas.

Según Salvamento Marítimo, un tripulante fue rescatado con vida a las 5.04 horas por una lancha de Prácticas de Santander. A las 5.07 horas, la embarcación 'Siempre Nécora' rescató a otras seis personas y recuperó el cuerpo de una de las víctimas mortales. A las 5.29 horas 'Ave Fénix' localizó el cadáver de la segunda víctima.

Según ha informado el presidente cántabro, iban a bordo un total de 10 personas y siete han sido rescatadas con vida.

Un naufragio inexplicable

Los motivos que provocaron este naufragio todavía son una incógnita para los investigadores. Desde la Cofradía de Pescadores de Santander no entienden qué ha podido ocurrir. Durante la madrugada del lunes el mar estaba en calma. Además, el buque no iba cargado.

Revilla ha insistido en que el suceso "no tiene aparentemente ahora una explicación. Pero habrá ocurrido algo, seguramente algún fallo de algún tipo, humano, porque el barco, según me cuentan, estaba en perfectas condiciones para faenar".

"Empezó a entrar agua de repente. Algo ha fallado en el barco o alguna persona que no ha estado atenta a la entrada de agua y el barco se ha ido a pique muy pronto", ha apuntado.

Además, no se ha dado "ninguna de las circunstancias que normalmente originan estos hechos", es decir, una muy mala mar, un golpe de mar o un desplazamiento de la carga. "Aquí el barco iba vacío, iba a pescar y con buena mar", ha reiterado.