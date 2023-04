Cómo limpiar los filtros de la campana extractora para acabar con la grasa

¿A quién no le ha pasado alguna vez que, después de cocinar, se expande el olor a ajo, cebolla o similares, porque los filtros de la campana extractora no hacen correctamente su función? Aunque este electrodoméstico debería aspirar todos los vapores y aromas que se emiten durante la cocción de los alimentos, esto no siempre sucede. De ahí la importancia de conocer cómo debe hacerse una limpieza exhaustiva del aparato para acabar con la grasa y que este trabaje a pleno rendimiento.

Que la campana extractora esté impoluta es fundamental para asegurar una completa higiene de la cocina, algo vital para la preparación de los alimentos. Pero no solo hay que limpiarla por fuera, sino que también hay que centrarse en la parte menos visible que es, al mismo tiempo, la más importante y sucia, dado que en ella se acumula la grasa. Es por ello por lo que se debería lavar con frecuencia, sobre todo, de forma superficial después del cocinado y, en profundidad, cada dos meses.

Así, para limpiar los filtros de la campana extractora se pueden utilizar productos desengrasantes o naturales, que hay que conocer para evitar estropear el electrodoméstico. Por tanto, conviene seguir los trucos y consejos que se dan a continuación.

Pasos para limpiar los filtros de la campana extractora

Lo primero que hay que hacer es valorar el tamaño de los filtros para, en función de esto, limpiarlos en el fregadero, una olla grande o en la bañera, ya que deben sumergirse en agua muy caliente mezclada con dos cucharadas de bicarbonato de sodio y un poco de jabón líquido. Para que el proceso surta efecto, se debe dejar actuar, como mínimo, durante 20 minutos, de manera que la grasa acumulada se ablandará y resultará menos difícil retirarla.

Una vez pasado ese tiempo, hay que quitar la grasa con papel de cocina o de periódico, para evitar que se ensucie el estropajo y quede grasiento. A este material –o un cepillo- se recurrirá para enjabonar los filtros y aclararlos bien. Además, es imprescindible asegurarse de que están secos antes de colocarlos.

No obstante, hay que tener en cuenta que, si los filtros no son extraíbles, se puede calentar agua en un cazo grande y, cuando hierva, se le añade el zumo de dos limones. El vapor se encargará de que la grasa se ablande y bastará con pasar una rejilla para desprenderla.

Con qué productos se puede eliminar la grasa

La campana extractora es uno de los electrodomésticos que más se utilizan en una casa y, por ende, se convierte en uno de los que más se ensucian. Aunque se ha detallado con anterioridad un método para limpiarla, este no es el único, ya que es posible usar diversos productos: