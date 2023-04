Joan Ribó: "El próximo mandato haremos pisos de alquiler asequible y recursos para los mayores en los barrios"

Tras ocho años como alcalde de València en un gobierno de coalición con el PSPV-PSOE, Joan Ribó opta a la reelección por Compromís. En su balance detalla las propuestas para el próximo mandato, centradas en vivienda y personas mayores, aborda las quejas en limpieza y poda y pide mejorar la movilidad metropolitana. Además, explica a 20minutos que busca un pacto preelectoral con Esquerra Unida, su antigua formación y actualmente aliada de Podem a nivel autonómico y estatal, para concurrir juntos en la lista municipal.

¿Qué balance hace de su gestión? ¿De qué se siente más orgulloso?De varios aspectos. El primero, que València se ha convertido en una ciudad amable para la ciudadanía. Es cada vez más paseable para los que viven en ella, más saludable y más sostenible. Ese elemento tiene muchísimas variantes, desde las peatonalizaciones a los carriles bici pasando por el transporte público. A ello podemos unir que es la gran ciudad que más ha reducido su deuda, y no porque no hayamos invertido.

Me siento muy orgulloso también de haber superado la crisis sanitaria, pero también la económica y social de la covid: tenemos menos paro y una situación económica mejor que antes, y eso no ha sido por azar, sino porque hemos ayudado mucho con ayudas sociales, a nuestra pequeña empresa y al mundo de las Fallas.

¿Hay asignaturas pendientes? ¿Cuáles son sus planes para el próximo mandato si revalida la Alcaldía?Me plantearía dos importantes. Que sea una ciudad amable para vivir se traduce en un efecto llamada que ha provocado un aumento del precio de la vivienda muy importante. Tenemos una asignatura fundamental para el próximo mandato: hacer pisos públicos, o controlados públicamente, de alquiler asequible. El segundo: hacer recursos para la tercera edad, aumentar los centros de día y residencias en los barrios, porque la gente no quiere salir de su entorno.

En la anterior campaña electoral propuso crear una empresa mixta de vivienda que finalmente no cuajó.No nos sirve solo una empresa pública de vivienda. En estos momentos vemos imprescindible la colaboración público-privada por un motivo muy sencillo: el Ayuntamiento no dispone de recursos económicos suficientes como para poder gestionarlo solo. Queremos trabajar en este tema, tenemos solares, pero con una condición: las viviendas deben ser para alquilar y a un precio asequible.



Ribó, en el interior de la Casa Consistorial. EDUARDO MANZANA

Hay dos aspectos que figuran de forma fija en los informes de quejas. Uno es la limpieza...Veo a esta ciudad bastante más limpia que otras, incluida Madrid. València siempre tiene que mejorar, pero no se puede considerar sucia. Invito a que alguien vaya a Roma y compare. Hay que trabajar también el aspecto educativo: hemos de limpiar más y ensuciar menos.

... y el otro la jardinería.Hemos avanzado de forma importante y había una queja fundada en la poda. Cuando voy en bici, a veces tenía que bajar la cabeza para no darme con las ramas. Pero nos dejaron el contrato de jardinería quitando el de poda. Ahora se está podando a toda velocidad en los barrios. La superficie ha aumentado y va a hacerlo más con nuevos jardines y eso implica un aumento de recursos continuo.

La pandemia ha golpeado especialmente a la EMT, a la que el Ayuntamiento ha tenido que hacer importantes inyecciones de fondos. ¿Cuál es su estado actual y qué futuro le ve?Precisamente acabamos de hacer una operación acordeón para mejorar el endeudamiento de la EMT. Dicho eso, quiero recordar que cuando entramos, la media de edad media de los autobuses era de 13 o 14 años y ahora ha bajado casi a la mitad. Eso no se hace gratis, sino comprando autobuses, y hemos comprado centenares. La situación que mejor describe a la EMT es la valoración ciudadana, que ha ido subiendo hasta el 7,3. Es el cuarto servicio mejor valorado.

¿Seguirá entonces el ritmo actual de aportación municipal?Quien quiera que la EMT se autofinancie tiene que pensar que es un servicio público y por lo tanto tendremos que aportar recursos, máxime cuando ha venido el covid y tenemos bonos sociales, para jóvenes, el bono oro… De cada tres personas que suben a la EMT, como mínimo dos tienen un pago simbólico. De esta manera es imposible tener una EMT sin ayuda importante del Ayuntamiento.

El alcalde de València, Joan Ribó EDUARDO MANZANA

¿Cómo encaja su modelo de peatonalización con la movilidad metropolitana?Por las mañanas, cuando la gente va a trabajar, hay colapso en la ciudad en las salidas y por las tardes en las entradas. Eso nos dice que la movilidad en la ciudad está funcionando bien, pero extraciudad está teniendo muchos problemas. Necesitamos que mejore de forma muy sustancial con Cercanías, con más frecuencias de metro y servicio nocturno como hemos hecho con la EMT, y con buses de conexión.



¿Y qué puede hacer la ciudad?Lo tenemos complicado, no podemos hacer mucho. La EMT ha facilitado ir a pueblos próximos como Alboraya o Sedaví, pero no podemos entrar en temas que no son competencia nuestra.

Quien quiera que la EMT se autofinancie tiene que pensar que es un servicio público; tendremos que aportar recursos

¿En València se pagan demasiados impuestos como sostiene la oposición?Hay que ver los resultados. Yo pediría a PP y Cs que miren los balances. València paga menos impuestos per cápita que Madrid, Barcelona y las grandes ciudades. Esta ciudad no tiene los impuestos muy elevados, eso es sencillamente mentira con datos oficiales que se pueden contrastar. Es un nivel de impuestos medio. Lo que sí hemos hecho es que quien tenga que pagar pague, por ejemplo con las multas a residentes de otros municipios, o en el IAE, que cuando llegamos solo pagaban algunas empresas, no había ningún control. En ejecución, en el capítulo de ingresos, llegamos al 98% o 99%, muy elevada. Lo que planteamos lo ejecutamos.



¿Aplicará finalmente la tasa turística? ¿Cómo?Claro que sí. ¿Es que no hay tasa turística en todas las ciudades francesas, italianas, alemanas? ¿Es que a Barcelona o a Palma de Mallorca no llegan turistas por sus tasas? No tiene ningún sentido. Si hay turistas, hay que destinar más recursos a seguridad, a limpieza, y es lógico que paguen aquellos servicios que están usando.

¿La recaudación iría a esos servicios?Aunque cuando algo entra lo hace en la caja común, el planteamiento es vincularlo a servicios de tipo turístico.

Ribó, durante la entrevista con 20minutos. EDUARDO MANZANA

¿Se ha solucionado el desencuentro con Juan Roig por la ampliación de Marina de Empresas?Estamos en ello. Nos encontramos con un problema rarísimo y es que el tinglado número 4, que yo ofrecí al señor Roig y que a él le pareció bien, tenía dos calificaciones de protección, algo bastante insólito: una de nivel bajo con la que creíamos que podíamos intervenir dentro y otra más alta que lo impedía.

¿Afectará a los plazos?Efectivamente. Yo lo lamento muchísimo y se lo hemos trasladado. Estas cosas, si las resolvemos nosotros cuestan un tiempo, pero si hay que hacerlo con la Generalitat, como mínimo es el doble.



La ampliación tendrá afección a las playas y a la movilidad. Si hay un acceso por la ciudad no lo vamos a permitir

Votó contra la ampliación norte del puerto. ¿En qué situación está actualmente el proceso?Tiene que ir al Consejo de Ministros. Lo último que ha salido es que el Defensor del Pueblo dice lo mismo que yo: que necesita otra declaración de impacto ambiental (DIA). Es una cuestión de sentido común, la ampliación tendrá una afección a las playas, pero no olvidemos lo que más me preocupa: el impacto en la movilidad en València y área metropolitana.

¿De qué forma?Empezamos a oír que habrá que hacer una salida hacia el norte y eso vale centenares de millones de euros, o que pase por la ciudad, cosa que no le vamos a permitir.

Como alcalde de València, al margen de oponerse en el consejo de administración del puerto, ¿qué medidas puede adoptar?De momento hemos visto cómo la Comissió Ciutat-Port ha presentado una serie de elementos de litigio y, en su momento, si eso va para adelante, tendríamos que verlo. Quiero recordar que desde que voté que no, hará casi ya tres años, se podrían haber hecho no una, sino dos declaraciones ambientales, si hubiera habido la voluntad de hacerlas. Lo que yo me temo es que igual no quieren hacer la DIA porque igual, con la legislación actual, no les salía muy bonita. Tiempo hemos tenido.

¿Qué opina del relevo de Aurelio Martínez por Joan Calabuig al frente de la Autoridad Portuaria?Trabajé con Calabuig cuando fue teniente de alcalde en el Ayuntamiento, da gusto hacerlo con él, es un gran conocedor de la ciudad. Le he trasladado los problemas y las necesidades del Consistorio para abrir una nueva etapa de diálogo.

Hay quien sostiene que las Fallas han desbordado este año las capacidades de la ciudad. ¿Está de acuerdo?Tendremos que reflexionar sobre cómo mejorar, pero han sido un éxito. Se han juntado muchas cosas: ganas, fin de semana, y los AVE llenos y baratos. Dicho eso, tampoco ha habido problemas significativos de seguridad. Por lo tanto, estoy contento.

Ribó posa para la entrevista con 20minutos. EDUARDO MANZANA

"Estamos trabajando un acuerdo con Esquerra Unida para que no se pierdan votos progresistas"

¿Qué sensaciones tiene de cara a las elecciones de mayo? Algunos sondeos dan un empate entre bloques o incluso la Alcaldía a Catalá.Hay que recordar que yo he sido alcalde por 17 concejales a 16 de 2015 a 2019 y de 2019 a 2023. Efectivamente, los bloques están compensados. ¿Sensaciones? Parece evidente que los votos de Ciudadanos están migrando en un porcentaje significativo hacia el Partido Popular, pero el bloque no cambia, porque 8+6 son 14 y 13+1 también, es lo mismo. Espero que Vox se mantenga aproximadamente en la misma situación. Nosotros en 2019 llegamos muy justos porque el 4,2% de UP se ‘perdió’, no alcanzó ningún concejal y yo espero que en este momento podamos repescar algo.



Los bloques están igualados y hemos de hacer todo lo posible para que los votos progresistas no se pierdan por el 5%

¿Cómo pretende hacerlo?Estamos trabajando la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo con Esquerra Unida. Seguimos hablando, no quiere decir que lo hayamos conseguido, pero sí que es voluntad por parte de Compromís intentar alcanzar un acuerdo a ese nivel. Porque efectivamente los bloques están igualados y hemos de hacer todo lo posible para que los votos de las fuerzas progresistas no se pierdan por no llegar al 5%.

¿Esas conversaciones con EU están relacionadas con el programa electoral y las listas?Efectivamente. Estamos en ello.



¿Teme que si se repite la situación de 2019 pueda perjudicar a la izquierda?Espero que podamos llegar a un acuerdo y que una parte significativa de esos votos sean útiles para conseguir más concejales. No puedo certificar que eso ocurra, pero sí que estamos trabajando en esas coordenadas y con ese objetivo.



¿Se pone un plazo?Hay unos plazos, los que marca la ley. Trabajamos hace tiempo en eso.



¿Qué supondría en su opinión la alternativa al Govern del Rialto?Un paso atrás de una manera muy clara. Se puede ver en las opciones que plantean sistemáticamente el PP y Ciudadanos. Son siempre para frenar, una reacción a la contra. Nosotros no planteamos opciones descabelladas, sino las que aparecen en Europa y otras ciudades. Por ejemplo, la peatonalización de la plaza de la Reina. Teníamos el proyecto y la maqueta desde 2008, pero no se habían atrevido por miedo a restringir la movilidad de los coches, que para ellos es algo terrible. Nosotros planteamos una cosa y la hacemos. Ahí está la diferencia.



Con Mónica Oltra mantengo una relación indirecta, a través de otras personas. Nuestra relación siempre fue de partido

¿Se han convertido estas elecciones en un plebiscito sobre Sánchez?Sí, pero es un intento de la derecha. Lo que pasa en València tiene poco que ver con Madrid y con la política general. Aunque se intente hacer un plebiscito, estas elecciones no tienen nada que ver: son municipales, hay que preocuparse de lo que pasa en esta ciudad. Intentar generalizar y trasladar los problemas entre el señor Feijóo y el señor Sánchez a la ciudad es despreocuparse y olvidarse de nuestros problemas.



Dijo que no estaría más de dos mandatos al frente de la Alcaldía. ¿Qué ha cambiado para optar a un tercero?Una cosa muy clara. Que nos hemos pasado la mitad de este segundo mandato centrados en la covid y pudiendo preocuparnos secundariamente de lo que teníamos programado. Así que no han sido dos mandatos, sino aproximadamente uno y medio.

¿Seguirá siendo edil si no logra revalidar su actual cargo?En principio trabajo con que voy a revalidar la Alcaldía y por supuesto cuando me presento a unas elecciones lo hago en unas condiciones de estar ese tiempo. Evidentemente no puedo asegurar que voy a estar cuatro años, ni yo ni nadie.

¿Mantiene contacto con la exvicepresidenta Oltra tras su dimisión?He mantenido alguna relación indirecta, a través de otras personas. Mi relación con Mónica Oltra siempre fue muy de partido, tenemos edades muy diferentes.

Ribó, durante la entrevista con 20minutos. EDUARDO MANZANA

"Con la Generalitat queda por solucionar la gestión conjunta de La Marina y al Gobierno le pido más apoyo"

Ha habido desencuentros con sus socios del PSPV en Urbanismo, el Puerto, La Marina... ¿Cómo es la relación tras ocho años de coalición?Yo creo que son tormentas en un vaso de agua que entiendo que se magnifiquen cuando se aproximan las elecciones. A la hora de la verdad, los desencuentros se plasman no votando acuerdos. ¿Cuándo ha pasado eso en ocho años? Casi nunca. Que no haya posiciones concordantes en La Marina o la ampliación del puerto es lógico, es que somos partidos diferentes. Nadie puede pretender que pensemos igual en todos los temas, que además no están en el programa común que cumplimos. Cada uno tiene derecho a pensar diferente. Si aparece un desencuentro, lo hablamos, lo resolvemos y al final votamos. Es lo que hemos hecho siempre.

¿Cómo calificaría sus relaciones con la Generalitat?Bien, por no decir muy bien. Son excelentes y solo tienen un puntito que tenemos que arreglar: buscar una solución consensuada sobre cómo gestionamos conjuntamente La Marina. Por lo demás, siempre han sido afables, nos hemos metido prisa en ambas direcciones en algún asunto, pero es totalmente normal.



Los desencuentros con el PSPV son tormentas en un vaso de agua; somos partidos diferentes con derecho a pensar diferente

Respecto al Gobierno central, una vez iniciadas las obras del soterramiento ferroviario, ¿son el túnel pasante y el Eje Mediterráneo sus siguientes objetivos?Sí, efectivamente. Con el Gobierno central hay que dejar claro que necesitamos más apoyo para la ciudad de València y en general para la Comunitat. Ha habido una inflexión en positivo, pero necesitamos más apoyo de una manera muy clara. El tema del Corredor Mediterráneo fue escandaloso en los tiempos del PP, para ellos pasaba por Madrid, como todo. Ahora ha habido un cambio. Los temas ferroviarios son muy lentos y cuestan, pero en este momento tenemos el canal de acceso. Hay que pensar rápidamente en la estación, en la salida norte y en soterrar las vías de Serrería.