¿Por qué Jorge Javier Vázquez presenta 'Sálvame' y 'Supervivientes' con gafas de sol?

Tras unos días ausente, Jorge Javier Vázquez volvió la semana pasada a Telecinco para ponerse al frente de Sálvame y Supervivientes. Pero regresó a su labor de presentador con un nuevo accesorio que añadió a su look, unas grandes gafas de sol cuyos cristales le tapaban también los laterales. Sin embargo, las lleva por un motivo en particular.

El de Badalona lleva días luciendo las mismas gafas de sol, y son así de anchas para evitar las molestias de la luz. Y es que la razón por la que las lleva es por una cirugía a la que se ha sometido.

"Está la cosa tan interesante que me he operado los ojos para verlo todo bien", comentó el pasado jueves, entre risas, durante la gala de Supervivientes.

Él mismo contó hace una semana en su blog de Lecturas que se había vuelto a entregar a las "veleidades frívolas". "El viernes por la mañana me sometí a una blefaroplastia, por eso me veréis el jueves presentando la gala de Supervivientes con gafas de sol", aclaró. "Me operé porque lo necesitaba y para recordarme que soy humano".

"A mí es que me dicen de hacerme una operación de estética y me dan una alegría que 'pa qué', porque pensar en la anestesia y ponerme cachondo es todo uno", dijo, de manera irónica.

Ingresó el viernes 17 de marzo "a las siete y media de la mañana después de haber dormido apenas cuatro horas" y haberse hecho el día antes "un viaje exprés a El Prat de Llobregat para participar en un acto".

"No padezcáis: me he hecho la foto pertinente para que llegado el momento podáis contemplar el antes y el después", avisó.