Jorge Javier Vázquez se hace la cirugía estética en los ojos: "Me operé para recordarme que soy humano"

Jorge Javier Vázquez se ha vuelto a entregar, tal y como ha desvelado él mismo este miércoles, a las "veleidades frívolas". "El viernes por la mañana me sometí a una blefaroplastia, por eso me veréis el jueves presentando la gala de Supervivientes con gafas de sol", anuncia el comunicador en su blog de Lecturas. "Me operé porque lo necesitaba y para recordarme que soy humano", asegura.

"A mí es que me dicen de hacerme una operación de estética y me dan una alegría que 'pa qué', porque pensar en la anestesia y ponerme cachondo es todo uno", dice, de manera irónica.

"Cuando días antes hablé con el anestesista le aseguré que era el paciente perfecto pero él no se lo acabó de creer", detalla. Así, ingresó "el viernes a las siete y media de la mañana después de haber dormido apenas cuatro horas" y haberse hecho el día antes "un viaje exprés a El Prat de Llobregat para participar en un acto".

"Entre las emociones vividas en El Prat y las gozadas en Supervivientes", relata, "ingresé en el hospital tan cansado que el ratito que estuve esperando que me bajaran al quirófano lo pasé durmiendo, tan nervioso estaba. Y P. a mi lado, velándome".

"Cuando apareció el enfermero me despertó y me entró un cosquilleo muy agradable en el estómago: '¡Por fin! ¡Ahora un chute de anestesia y a volar!'. Las primeras palabras que pronuncié el viernes tras la operación fueron: 'tengo hambre'", cuenta el presentador de Sálvame.

De los días siguientes a la intervención, desvela: "Me he pasado casi todo el fin de semana durmiendo, muy bien atendido por P., que está muy asombrado por la poca lata que le he dado. Me he portado muy bien y en estos momentos tengo la cara como una luna llena y los ojos como si me hubiera pillado por banda Rocky en su mejor época y me hubiera dado lo mío y lo de mi primo".

Y avisa: "No padezcáis: me he hecho la foto pertinente para que llegado el momento podáis contemplar el antes y el después. Antes de finalizar debo decir que en ningún momento se me pasó por la cabeza decir el jueves en Supervivientes que salía a trabajar con gafas de sol porque me había operado de un quistecito en el ojo. Para qué. Dados mis antecedentes, nadie me habría creído".