El calvario de Alonso Caparrós por un inesperado problema económico: "Se han roto mis sueños, tengo que empezar de cero"

Hace unas semanas, Alonso Caparrós vivía una de sus tardes más duras en Sálvame. Fue al final del programa cuando Kiko Matamoros y Kiko Hernández se percataban de que el tertuliano estaba muy callado. "Últimamente, me han pasado unas cosas a nivel personal que me tienen un poco fuera, os pido disculpas porque es cierto que me siento un poco ausente", apuntaba el colaborador, excusándose por su actitud.

Según contó después su compañera Gema López, con el beneplácito de Alonso, este estaba en pleno duelo después de perder a un amigo muy cercano. Habría otro motivo por el que el colaborador tiene gran preocupación, y es un problema económico con el que no contaba.

De ello habla él mismo, vía exclusiva, en Lecturas. "Tengo que empezar de cero, se han roto mis sueños", señala el colaborador. Según indica, el contratiempo llega de una deuda pasada: "De una deuda de 55.000 euros de mi pasado turbulento", concretamente. "Me preocupaba que se supiera y que pensaran que había recaído en mis adicciones", se sincera.

"Cuando me enteré del embargo me sentí abatido, sin fuerzas. Solo tenía ganas de aislarme. Estaba muy asustado", reconoce. "Afrontarlo ha sido difícil. La sombra de la adicción siempre hay que tenerla en cuenta, pero no es ninguna amenaza ahora".

Sobre su calvario, dice: "Ha sido un mes horrible, de absoluta destrucción, de hundimiento". Y es que, señala: "Los dos últimos años había conseguido ahorrar. Nuestro sueño es acabar nuestros días al lado de la playa, había visto una casa. Ese sueño se ha esfumado", detalla Caparrós.

Ahora, afronta las consecuencias de este contratiempo. "He tenido que paralizar todos mis pagos, las pensiones de mis hijos, hasta saber cómo afrontar el embargo".