"Me he salvado otra vez": Marisa Jara detalla su último gran susto, un tumor maligno por el que le han extirpado un ovario

Hace unos días, Marisa Jara tuvo que ser intervenida de urgencia en el Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz de Sevilla por un tumor maligno diagnosticado a raíz de la aparición de unos bultos que le provocaron ciertas molestias.

Apenas cuatro días después, la modelo anunció que ya se encuentra en casa, donde continuará con la recuperación de la operación. "Familia, ya estoy en casa☺️Gracias de corazón por tanto cariño 🙏🏻❤️", escribió Marisa en las redes.

Este miércoles, Jara detalla en Semana cómo ha vivido esta "situación dolorosa". "Me han abierto la barriga de arriba a abajo, pero capote y a torear", señala a la publicación. "Hacerme la víctima no es lo mío", sentencia. Eso sí, reconoce que "lo más importante" es que se ha salvado "otra vez".

"Al perder a mi bebé hace tres meses empecé a tener unos dolores en el abdomen y, entonces, fue cuando me detectaron un tumor maligno", informa Marisa. "Me ingresaron de urgencia y me han quitado el ovario derecho y unos quistes", detalla.

Además, quiere reconocer el papel de su pareja, siempre a su lado. "Miguel tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Es supercariñoso y me apoya en todo", dice de él. "Una pareja tiene que sumar y él me suma, me multiplica. Estoy feliz de que sea el padre de mi hijo".

Precisamente del pequeño también habla en la revista. "Mi hijo Tomás es lo más bonito del mundo. Me quita las penas. Tanto yo como su padre estamos embobados con él", señala la modelo.