Las primeras palabras de Marisa Jara tras ser operada de un tumor maligno: "No tengo muchas fuerzas"

Marisa Jara ha tenido que ser intervenida de urgencia en el Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz de Sevilla por un tumor maligno diagnosticado a raíz de la aparición de unos bultos que le provocaron ciertas molestias.

Aunque su familia ofreció unas primeras declaraciones a la revista Semana apuntando que la modelo se encontraba "estable y bien" tras haberle tenido que extirpar el ovario derecho -zona donde se estaba ubicado el quiste-, ha sido la propia Marisa quien ha querido contar a sus seguidores cómo está.

"Familia no tengo muchas fuerzas, pero os quería escribir desde el hospital. Un susto ha hecho que me tuvieran que operar de urgencia de otro tumor", son las primeras palabras que escribe en su comunicado de Instagram, donde posa tumbada en la cama de la habitación del hospital, haciendo el símbolo de la victoria con la mano.

"Estoy recuperándome y quiero daros las gracias a todos por vuestros mensajes con tanto amor y tanto cariño que os escribo y se me saltan las lágrimas porque este cariño me llega y me hace más fuerte", prosigue.

La sevillana ha agradecido tanto al equipo médico que ha realizado el seguimiento y la intervención del tumor como al hospital por su atención y cuidado. Y, como no iba a ser menos, ha querido darle las gracias a su marido, Miguel Almansa: "Eres mi vida entera junto a mi Tomasito, no os puedo amar más".

Nada más subir la publicación, Marisa Jara ha recibido cientos de comentarios de sus seguidores y diferentes celebridades, que le desean una pronta recuperación.

"Se te quiere, aquí estoy para lo que necesites, te lo digo de todo corazón. ¡Eres bondad!", expresa Quique Torito, "Amiga, ¡no sabía nada! Fuerza cariño mío", apunta Tamara Gorro, "Recupérate pronto bella", comenta Gloria Camila, "Toda mi energía", le dedica María Patiño.