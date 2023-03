Los dos motivos de peso que llevaron a Alonso Caparrós a romperse en directo en 'Sálvame'

El pasado miércoles, Alonso Caparrós vivió una de sus tardes más duras en Sálvame. Fue al final del programa cuando Kiko Matamoros y Kiko Hernández se percataban de que el tertuliano estaba muy callado.

"Últimamente, me han pasado unas cosas a nivel personal que me tienen un poco fuera, os pido disculpas porque es cierto que me siento un poco ausente", apunta el colaborador, excusándose por su actitud.

Ante esto, sus compañeros empezaron a preguntar si los motivos eran por cuestiones familiares, sentimentales o de salud. "Prefiero que me deis unos días, está reciente, está vivo, activo y necesito unos días", respondió él.

"Os pido por favor que no me preguntéis más", prosiguió, sin poder contenerse más, ya que, nada más acabar de hablar, se derrumbaba en pleno directo. "No hace falta que nos cuentes nada, lo que quiero es que estés bien", le dedicó, como apoyo, Kiko Matamoros.

Ahora se saben los motivos de peso que llevaron al colaborador a derrumbarse en pleno directo. Según ha contado su compañera Gema López, con el beneplácito de Alonso, este está en pleno duelo después de perder a un amigo muy cercano. "Le ha hecho replantearse y remover muchas cosas del pasado", ha explicado la periodista.

Habría otro motivo por el que el colaborador tiene gran preocupación, y es un problema económico con el que no contaba. "No le ha salido bien, tiene que hacer frente a unos pagos que vienen de historias pasadas", ha detallado la López, que ha dejado claro que no se tiene nada que ver con una recaída de Alonso.