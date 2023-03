Alonso Caparrós se derrumba en 'Sálvame' y sus compañeros le arropan: "Son cosas a nivel personal que me tienen un poco fuera"

Alonso Caparrós vivió el pasado miércoles una de sus tardes más duras en Sálvame. Fue al final del programa cuando Kiko Matamoros y Kiko Hernández se percataban de que el tertuliano estaba muy callado.

Así pues, estos se lo dijeron y Caparrós les dio la razón, a la vez que se disculpaba con todo el equipo del programa por haber estado más "ausente" estos días.

"Últimamente, me han pasado unas cosas a nivel personal que me tienen un poco fuera, os pido disculpas porque es cierto que me siento un poco ausente", apunta el colaborador.

A estas declaraciones, sus compañeros empezaron a preguntar si los motivos eran por cuestiones familiares, sentimentales o de salud. "Prefiero que me deis unos días, está reciente, está vivo, activo y necesito unos días", responde él.

"Os pido por favor que no me preguntéis más", prosigue, sin poder contenerse más, ya que nada más acabar de hablar se derrumba en pleno directo. "No hace falta que nos cuentes nada, lo que quiero es que estés bien", son las palabras de consuelo que le expresa Kiko Matamoros.