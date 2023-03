El testimonio de una 'influencer' en una fiesta de futbolistas en Barcelona: "Salí llorando"

La tiktoker e influencer Tatiana Kisiel, conocida como Tatiana, ha contado en las redes sociales su experiencia en una fiesta de futbolistas en Barcelona a la que acudió con unas amigas.

"Fui a una fiesta de futbolistas y salí llorando", titula la joven un vídeo que acumula 50.000 'me gusta' y más de 700.000 visualizaciones en TikTok.

"Estaba con unas amigas tomando copas y me comentaron que iban a una fiesta con futbolistas en un conocido hotel de Barcelona, y me dijeron que viniera. A mi nunca me ha gustado el ambiente que se respira en estos sitios, el 90 por ciento de los futbolistas suelen ser unos imbéciles, pero tenía ganas de fiesta y acepté", comienza relatando en las imágenes. "Evidentemente fue un error, salí de allí llorando y nunca volveré a un evento así", asegura.

De esta forma, la creadora de contenido explica con todo lujo de detalles todo lo que, según su testimonio, le fue sucediendo en la fiesta. "Primero, nos hicieron dejar los móviles antes de entrar. Puedo entenderlo hasta cierto punto, dado que son famosos y quieren evitar que se los grave en situaciones comprometidas", desvela, aunque ella se las ingenió para poder introducirlo en el evento.

Según su relato, la fiesta era espectacular, con bebida de primeras marcas y DJ. "Estábamos todas en un sótano esperando a que llegaran los futbolistas. Estaban creando el hype", indica, para luego decir: "Ojalá no hubieran venido, porque estábamos mejor sin ellos". Y añade: "Eran unos arrogantes y unos estúpidos".

Además, relata un episodio en el que decidió intervenir. "Vi a un futbolista gritando a una chica de camino al baño, así que yo la defendí. Como vi que no servía de nada, me puse a grabar discretamente, pero me pilló. Me fui corriendo al baño, porque el tipo me estaba persiguiendo gritando para que borrase el vídeo. No paraba de aporrear las puertas, hasta que consiguió que saliera y borrase el vídeo", relata sobre este traumático incidente vivido.

Y sentencia: "Salí de allí llorando y obviamente no volvería a ir a una fiesta de futbolistas".