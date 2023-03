Cristiano Ronaldo es acusado de una doble infidelidad a Georgina: "No pensé que habría sexo, pero sucedió"

Cristiano Ronaldo es acusado de ser infiel a Georgina Rodríguez por partida doble. No obstante, una de ellas está dando más que hablar, la 'influencer' venezolana Georgilaya. Ésta aseguró que mantuvo relaciones sexuales con Ronaldo el 25 de marzo de 2022, fecha que coincide con dos publicaciones de su cuenta de Instagram en la que aparecen juntos en la concentración de la selección lusa, que en ese entonces buscaba la clasificación al Mundial de Qatar 2022.

La venezolana publicó en sus historias de la red social que ambos mantuvieron relaciones en el Hotel Swish Solverde de Vila Nova de Gaia, al norte de Portugal. Según Georgi Laya, esto ocurrió después de que se tomara algunas fotos con los jugadores portugueses, incluido el propio CR7, quien luego le enviaría un mensaje para verse.

"Cuando leí el mensaje, pensé que si iba allí simplemente hablaríamos, nos conoceríamos mejor, tal vez podría conseguir algunas fotos más", declaró Laya en Instagram.

"No pensé que, en esa situación, habría sexo. El hecho es que sucedió", "Fue consentido por mi parte, pero a pesar de eso me sentí manipulada por la fama y el poder de Cristiano Ronaldo", sentencia.

¿Quién es GeorgiLaya?

Georgilaya es una 'influencer' y bloguera venezolana de contenido para adultos con 200.000 seguidores en Instagram.

La 'influencer', que afirma no buscar "fama ni dinero", también desveló mensajes de texto supuestamente de Ronaldo y sus amigos.

Por su parte, el equipo de Cristiano Ronaldo, ex del Real Madrid y esposo y padre de cinco hijos con la argentina Giorgina Rodríguez, niega rotundamente los hechos y amenaza con emprender acciones legales. "Es completamente falso y difamatorio", dijo un portavoz del actual futbolista de Al-Nassr al diario portugués 'Correio da Manha'.

Pese a las críticas, Laya afirmó que se mantendrá en su versión de lo ocurrido: "No tengo miedo. Voy a alzar mi voz para defender mi verdad, que es la verdad de los hechos que ocurrieron con esta persona. Sabía lo que me venía, sé el poder que hay detrás de esa persona, pero no hay nadie tras el poder de Dios".

Las acusaciones de infidelidad del astro portugués vienen por duplicado. La otra mujer que ha decidido sacar a la luz una supuesta traición de CR7 es la modelo chilena y ex chica PlayBoy Daniella Chávez.

Ex chica PlayBoy y modelo de OnlyFans

Chávez ha declarado no poder seguir negando los rumores de su encuentro íntimo con Ronaldo en 2015. Ante la avalancha de comentarios que recibió el tuit en que lo hacía público, la modelo no dudó en responder y en defenderse de quienes la acusaban de calumniar: "tengo hasta video, pero no se puede subir, porque es su privacidad y estamos sin ropa", afirmó.

Ahora bien, uno de los seguidores de la modelo le ofreció una clave para que el O'Higgins, el equipo de su ciudad, salga campeón, y la condición necesaria sería que Daniella Chávez publique el vídeo íntimo con Cristiano; a lo que la chilena respondió serenamente en Twitter: "que salgan campeón y lo subo".

Que salgan campeón y lo subo — Daniella Chavez (@daniellachavezc) February 24, 2023

Además, debido a la furia por las oleadas de críticas recibidas, la chilena ha difamado contra Giorgina Rodríguez en redes.