Nuevo tirón de orejas a Bosco por incumplir las normas de 'Supervivientes': "Te podrías haber hecho una lesión muy grave"

Bosco es uno de los concursantes más relevantes de esta nueva edición de Supervivientes 2023. Desde su primer momento, el sobrino de Pocholo Martínez-Bordiú ha demostrado su intención de destacar, aunque no de la mejor manera.

Desde su llegada al programa con un salto en helicóptero "terminantemente prohibido", por la que fue castigado por la organización. Desde entonces no había vuelto a protagonizar ningún momento peligroso, hasta ahora.

Sin pensar en las consecuencias, durante la última prueba de recompensa, no dudó en tirarse contra una superficie cortante con tal de llegar más rápido a su meta. En dicha prueba, los concursantes, por parejas, tenían que colocar tablones de madera para hacer un puente. Pero, el joven no iba a permitirse perder, por lo que se tiró sin pensarlo sobre la base.

Desde plató, los presentadores no podían creérselo. "¡Dios mío! ¿Qué ha hecho?", exclamaba Carlos Sobera asustado. "Ha sido muy arriesgado lo que ha hecho", aseguró el vasco. Del mismo modo reaccionó Laura Madrueño, quien no dudó en regañarle.

"Te dijimos desde el principio que tuvieras mucho cuidado y vuelves a pegar un salto. Te podrías haber hecho una lesión muy grave ahora mismo. Hay que tener mucho cuidado porque tenéis que continuar en el concurso. Imagínate que se te hubiera quedado en la entrepierna el cable. Hubiéramos tenido un verdadero drama, y no estoy de broma. Cuando le he visto me he quedado sin habla ni respiración", aseguró muy cabreada

Sobera intentó quitarle hierro al asunto asegurando que "no podrá sentarse en un mes pensando en el dolor". Por su parte, Bosco se limitó a asegurar que estaba bien mientras sonreía.