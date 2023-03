La hija y la esposa de Ginés Corregüela, de 'Supervivientes', confirman vía exclusiva que "tiene tres mujeres paralelas"

Mucho se ha hablado en los últimos días en los platós de televisión acerca de la vida privada de Ginés Corregüela, concursante de Supervivientes. Ahora, vía exclusiva, la mujer y la hija de este revelan toda la verdad sobre el matrimonio.

"Ginés ha estado a la vez conmigo, con Luisa y con Yaiza", asegura en Lecturas Isabel, la aún esposa del 'Rey de los bocadillos'. "Ginés y yo hemos estado varias veces a punto de divorciarnos, pero él a mí no me quiere dejar", asegura Isabel, que desvela que renunció a su sueño de estudiar una carrera para poder dedicarse a su familia. "Ginés no quería que yo me fuera a estudiar fuera. Ha sido muy cromañón", dice la esposa de la estrella de TikTok.

Además, sostiene que "Ginés y Luisa, su primera amante, se gustan desde niños. Era un amir retenido". "Ella me dijo que cuando estábamos de novios él ya le tiraba la caña", indica Isabel.

Su hija, Miriam, confirma que Ginés "tiene tres mujeres paralelas" y admite que su padre "tiene todo el derecho a rehacer su vida, pero no ha hecho las cosas bien". "Si yo no estoy bien con mi pareja, digo: 'hasta aquí'".

"Con Luisa yo nunca lo he visto entregado como para irse de casa. En cambio, ahora sí que lo notaba raro", dice su hija respecto a la relación de Ginés con su otra amante, Yaiza.