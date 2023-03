Clara Ponsatí a su llegada a Barcelona: "Vuelvo para visibilizar aún más la represión"

La eurodiputada, Clara Ponsatí, ha vuelto a Cataluña tras cinco años en el exilio. La actual miembro del Parlamento Europeo por Junts, Ponsatí tiene en vigor una orden de detención en España por un delito de desobediencia por la organización del referéndum del 1 de octubre.

A su vuelta, Ponsatí ha ofrecido una rueda de prensa donde ha asegurado que no ha venido "para pactar con el estado, sino para denunciar la violación sistemática de los derechos de los catalanes".

Asimismo, ha avisado que la orden del juez Llarena "es ilegal". "Soy eurodiputada y tengo inmunidad en toda la Unión. Solo en España no se respeta esta inmunidad", ha dicho. La ex consellera de Educació también se ha referido al juez Llarena como un juez no "competente” y ha asegurado que no respetan su posición.

Ante la posibilidad de una detención por parte de las autoridades, Ponsatí ha sido tajante y ha dicho que si la detienen "tendrán que atenerse a las consecuencias”.