Serret contempla "absolutamente" la posibilidad de ser inhabilitada en su juicio por el 1-O

La consellera de Acción Exterior, Meritxell Serret, contempla "absolutamente" la posibilidad de ser inhabilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que el próximo miércoles la juzgará por desobediencia grave por facilitar el 1-O cuando en 2017 formaba parte del Govern de Carles Puigdemont.

Serret, que estuvo tres años huida en Bruselas tras la DUI del 27 de octubre de 2017, regresó a España el 11 de marzo de 2021 para ponerse a disposición del Tribunal Supremo, que la había procesado por los delitos de malversación y desobediencia pero que, finalmente, en marzo de 2022 acordó enviarla a juicio solo por desobediencia y traspasó el caso al TSJC.

En una entrevista con La 2 y Ràdio 4, Serret ha dado por sentado que puede ser inhabilitada, y ha señalado que, de cara al futuro, se plantea "nuevas etapas".

"No doy las batallas por perdidas, presentaremos la defensa y voy con el trabajo hecho y la conciencia tranquila, pero vistos los antecedentes y las acusaciones de Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox y demás, pues la inhabilitación, multa, un poco como lo que sufrieron el resto de miembros del Govern. Es lo que no descarto y me mentalizo", ha señalado Serret al ser preguntada por los escenarios que prevé ante su juicio.

En referencia a su futuro y si abandonará la política en caso de ser inhabilitada, ha aseverado que no se plantea "dejar de defender un proyecto político y de actuar políticamente": "La política se puede hacer desde muchos ámbitos y de muchas formas, por lo tanto, me planteo que iré pasando etapas".

Asimismo, ha negado que su retorno perjudique las causas del resto de líderes independentistas que siguen en el extranjero.

Sobre si en 2017 el Ejecutivo catalán desobedeció, la que entonces era consellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación ha afirmado: "Lo que hizo el Govern fue obedecer un mandato democrático. Había un resultado de las urnas con una mayoría parlamentaria y un mandato del Parlament para organizar un referéndum, que según el Código Penal español no es ningún crimen".

En cuanto al viaje institucional por América Latina que hizo junto al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y las duras críticas hechas por JxCat, Serret ha lamentado los "intentos de hacer polémica por motivos partidistas" y ha reiterado que la gira "ha sido muy positiva": "Fue un viaje de alto nivel como hacía tiempo que no había. En nueve días vimos a tantos ministros como en los últimos nueve años".