La vida de Omar Montes: del acoso infantil en su barrio a campeón de España de boxeo y uno de los artistas musicales más exitosos

La vida de Omar Montes no siempre ha sido de oro. Su pasado, tal y como ha contado en varias ocasiones, ha estado marcado por el bullying que sufrió en su infancia a raíz de su físico y la nacionalidad de su padre, Auskasha Ismael Ishak, quien es de origen iraquí.

"Yo era un niño normal, tenía factores en mi contra, el racismo, estaba gordo… Me perseguían… Lo pasé fatal, se metían conmigo todo el rato", ha afirmado en su documental. Y además, a eso hay que añadirle que sus padres se divorciaron y tuvo que ser criado por su madre y sus abuelos, quienes se han convertido en el pilar fundamental de su vida.

El acoso que vivió le ha marcado para siempre. El propio Omar ha relatado algunos duros episodios a los que tuvo que hacer frente y con los que ahora intenta erradicar este problema. "Estaban jugando a la pelota y de repente un muchacho cogió mi pelota y me la tiró al cementerio. Estaba subiendo la tapia del cementerio y cuando estaba a punto de saltar, un muchacho me empujó y caí de boca. Casi me mato, me quedé inconsciente diez minutos. Mi madre y mi abuela llorando hasta que me encontraron", ha relatado.

Estos episodios no solo hicieron daño al propio Omar puesto que su familia sufrió mucho. "Qué interés habría en machacar a un niño. El bullying va a ser siempre así y mi hijo lo sufrió allá donde iba y es muy duro eso", afirmó su madre en el documental.

A pesar de que en su barrio vivió momentos tan duros, Montes siempre se considera un chico de él. Y es que allí fue también donde comenzó en el mundo del boxeo y la música, sus dos grandes aliados para no perderse.

El cantante se adentró en el mundo de este deporte para cambiar su físico y acabó siendo campeón de España en la modalidad de boxeo wellness: "Hice 80 peleas amateur, de ellas solo perdí 7 u 8. Como profesional estoy invicto. Gané las dos que hice por KO en el primer asalto".

Tras su etapa como boxeador, el de Pan Bendito empezó por casualidad en la música. Un amigo de su barrio encontró un ordenador en la basura y lo utilizaron para hacer bases para crear su música, lo que le hizo adentrarse en ese nuevo mundo.

Aunque desde entonces trabajó muy duro para hacerse un hueco en la industria, se vio claramente beneficiado por su relación con Isa Pantoja. El haber mantenido un romance con la hija de Isabel Pantoja hizo que pudiese participar en programas como Gran Hermano o Supervivientes.

En la actualidad, el cantante es uno de los que cosecha más éxitos. Ha conseguido reventar las listas con varios de sus temas como Alocao o Solo, que junto con Ana Mena lo convirtió en número 1 en tendencias en YouTube en muy poco tiempo.

Su éxito profesional le ha permitido criar sin problemas a su hijo, que nació en 2012 fruto de su relación con Nuria Hidalgo. El pequeño de 11 años es lo más importante para Omar y a quien quiere dar todo lo que él no ha tenido. "He tenido muchas carencias afectivas, y eso me hace estar con mi hijo tan volcado", confesó en Volverte a ver.