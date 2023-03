Lucía Sánchez llevó su embarazo de la forma más natural posible. También lo está haciendo con el posparto. Poco después de nacer su hija, la exconcursante de La isla de las tentaciones anunció que dar a luz había sido una experiencia complicada. Un mes después, le puso nombre a los fuertes dolores que experimentaba desde hace semanas: prolapso del órgano pélvico.

La andaluza aseguró que sufría un desprendimiento interno y tenía el hueso sacro desplazado, dos problemas que detalló a fondo a sus seguidores para que supieran de qué se trataba.

Ahora, cinco meses después de dar a luz, Lucía no ha tenido reparo alguno en mostrar en sus redes la realidad de su vientre después de dar a luz a Mía, su hija en común con Isaac Torres.

"No es una tabla de planchar, pero bueno, tampoco se me ha quedado la barriga colgando. Es normal, teniendo en cuenta que no hago dieta y que la alimentación la llevo como me da la gana", indica la joven gaditana mostrando a cámara su vientre tras levantarse la camiseta que llevaba.

"Me conformo", asegura, admitiendo también que, "por las mañanas", está "más planita". Además, embarazo aparte, la exconcursante reconoce que tiene un "gran complejo" con su la forma de su cuerpo.