Pam Rodríguez pide enseñar más sobre "consentimiento" y menos "raíces cuadradas" en los colegios: "A mí no me sirven para nada"

La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, más conocida como Pam, ha vuelto a generar polémica en las redes sociales por lo que muchos interpretan como un menosprecio a la enseñanza de las matemáticas en los colegios.

Durante una entrevista en la televisión autonómica catalana, Pam Rodríguez se mostró partidaria de incluir materias sobre educación sexual en los colegios para enseñar "que el consentimiento es fundamental en las relaciones sexuales", pero lo hizo dejando entrever que otras materias que se enseñan actualmente no son, a su juicio, demasiado útiles.

Más que a hacer raíces cuadradas (lo dice un enamorado de las matemáticas 😜) en la escuela hay que aprender a que tratar bien está bien y que tratar mal está mal y que el consentimiento es esencial para tener relaciones sexuales.

Ojalá más sentido común como el de @Pam_Angela_ pic.twitter.com/zYH4qjidOl — Carlos Sánchez Mato🔻✳️ (@carlossmato) March 26, 2023

"Aprendimos a hacer raíces cuadradas. No sé si a ti te sirven las raíces cuadradas a día de hoy para algo, a mí no, pero, sin embargo, no aprendimos que el consentimiento es fundamental en las relaciones sexuales", asegura la número 2 del Ministerio de Igualdad.

"Hay muchas herramientas por sacar en el ámbito educativo y tenemos que hacer un esfuerzo en este sentido", añade Pam, quien se muestra partidaria de que "pudiera existir un pacto de Estado por la educación sexual" en la próxima legislatura.