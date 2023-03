Luisa, la 'amante' de Ginés, llama en directo a 'Sálvame' con Yaiza, su supuesta novia, en plató: "Tiene muy poca vergüenza riéndose"

La vida amorosa de Ginés Corregüela es el tema principal de los programas del corazón de Telecinco. Yaiza, la supuesta actual pareja del concursante de Supervivientes, se sometió al polígrafo del Deluxe el pasado viernes, mientras que ha vuelto a Sálvame para defender su sitio de nuevo.

Sin embargo, quien ha sorprendido entrando en directo a la tertulia ha sido Luisa, quien fuera la amante del superviviente durante diez años, según asegura. Antes de su llamada, el programa ha emitido las declaraciones de dicha mujer: "No me creo la relación. Esa va a lo que va", aseguraba sobre Yaiza.

Quien dice ser su actual pareja se ha defendido desde plató: "Me sometí al polígrafo el viernes para demostrar que, a día de hoy, soy la pareja de Ginés". La también influencer ha defendido a capa y espada tanto su relación como a su pareja.

Tras un rato, el programa ha recibido la llamada de Luisa, lo que ha desatado la risa de Yaiza. "Que esa señorita no se ría porque tiene muy poca vergüenza riéndose de la gente", propinaba quien fuera la amante de Ginés.

La amante ha sido clara en directo: "Yo tengo aquí los audios y todas las cosas donde puedo demostrar mucho". "Nuestra relación se rompió porque ya no me encontraba bien con él", ha detallado. Tras esta declaración, Yaiza ha soltado una carcajada. "Mira, no te rías", le ha indicado Luisa.