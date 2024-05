Arranca con mucha emoción la acampada para el primer concierto de Taylor Swift en Madrid: "Me siento muy cercana a ella"

Sacos de dormir, colchones, sillas y todo tipo de provisiones. Grupos de fans de la artista, conocidos como swifties, se congregaban ya este lunes a las puertas del Santiago Bernabéu, preparados y con los nervios a flor de piel, para su primera noche de acampada. Este miércoles y jueves, Taylor Swift hará vibrar con sus letras y melodías a miles de seguidores que llevan meses esperando para ver a su artista favorita en directo.

Hay quienes son de Madrid, pero hasta la capital han llegado fans de diferentes ciudades españolas, otros países europeos y hasta del otro lado del charco. "Vengo con cuatro chicas más, dos son de Italia y las otras dos de Perú. Nos conocimos por un grupo de WhatsApp y vamos a hacer la cola juntas", asegura Carmen, de 18 años, a 20minutos.

La joven lleva desde por la mañana en los alrededores del estadio esperando a que, desde la organización, habilitaran la fan zone —zona de acampada—. Ese será su hogar hasta el miércoles a las 15.30 de la tarde, cuando se abran las puertas para el primero de los dos conciertos. "Ellas se quedan de siete de la tarde a siete de la mañana. Yo vengo mañana y estaré hasta las diez de la noche", explica sobre cómo se van a organizar con los turnos para que siempre haya alguien del grupo haciendo cola.

Carmen va a los dos conciertos y pudo comprar las entradas el primer día que salieron. Sin embargo, Emily, de 19 años, las consiguió hace apenas dos meses. "La del primer día me ha costado 260 euros y la del segundo, 325 euros", detalla la joven, quien, aparte de los shows de la ciudad madrileña, el 2 de junio estará viendo a su ídolo en Lyon (Francia). Al igual que Emily, Laura, de 21 años, también va a asistir a otro concierto fuera de España: "Vengo a uno en Madrid y luego voy a otro a Londres. Las entradas de Madrid las conseguí hace un mes y me costaron 420 euros. Con las de Londres llevo un año y me salieron a 120 euros, más baratas".

Hasta la fan zone se han acercado otras seguidoras que no van a acampar porque tienen entradas para grada, pero querían ver cómo avanzaba la jornada. "Tengo un pequeño negocio de merchandising y quiero enseñarles un poquito lo que hago relacionado con Taylor", explica Lucía, de 23 años, que, además, lleva en sus muñecas las famosas pulseras de la amistad que están haciendo los swifties con motivos y frases de la cantante para intercambiar durante la espera.

Álex, un joven de 22 años procedente del barrio madrileño de Vallecas, mataba el tiempo haciendo esos brazaletes. "Llevo desde la noche del domingo al lunes acampando con mi novio. Mientras uno dormía, el otro estaba despierto", afirma en referencia a la dinámica que han seguido una noche antes de que se habilitara la fan zone.

Primeras 'swifties' acampan en la 'fan zone' para ver a Taylor Swift. PREVISIONES 20M

Otro de los rituales que van a seguir los fans de Taylor Swift es ir a los conciertos con looks que representen las diferentes etapas de la artista y que coinciden con los títulos de sus discos. "Voy a ir con outfit de Red, con el gorro y las gafas", "El miércoles vengo de Folklore y el jueves de Lover", "Yo vengo de Reputation y ella de Midnights", comentan entre ellos.

Sentimiento por Taylor en todas las edades

Por los alrededores del Bernabéu también pasea Adriana, una niña de 10 años, acompañada por su madre. Ellas van al concierto del miércoles y tienen las entradas desde hace un mes y medio: "Las consiguió mi marido a través de un contacto". La pequeña explica que está muy emocionada por ver a la artista, de la que es fan "desde los ocho años". Por su parte, Laura empezó a escuchar a la artista en 2011 con Speak Now, su tercer álbum de estudio. "Cambia mucho de género y ella me gusta tanto como artista y como persona y me siento muy cercana a ella", comparte la joven.

El sentimiento por Taylor Swift, en cualquier caso, no entiende de edades. "Llevo mucho tiempo esperando este momento. No creía que fuera a verla en directo, así que me hace mucha ilusión, significa un montón para mí", alega Lucía. "Voy a llorar seguro. Sé que es una experiencia de que la que me voy a acordar siempre. Fui hace 10 años a su concierto se me quedó marcado para toda la vida. Por eso me da igual dormir en la calle", se sincera Laura, asegurando a su vez que ha pedido un día de vacaciones en el trabajo para poder vivir al cien por cien esta experiencia.

Las largas horas de espera son la muestra de que Taylor Swift es un fenómeno musical que ha batido todos los récords y que apunta a que todavía romperá muchos más. La fiebre por la cantante ha traspasado fronteras y el Bernabéu será testigo de dos grandes noches al nivel de las de Champions League.