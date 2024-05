Ibai Llanos, ingresado en un hospital de México por comer exceso de picante

La gastronomía mexicana parece no haberle sentado demasiado bien a Ibai Llanos, que ha tenido que ser ingresado en un hospital del país por pasarse con el picante.

Llanos ha compartido en sus redes dos vídeos en los que aparece ingresado en un centro médico. El youtuber español ha contado que está "jodido y roto en un hospital de México" y que le acaban de poner una inyección en "el culo" que le impide, incluso, sentarse.

El 'youtuber' ha anunciado que no volverá a comer picante nunca más, ya que la causa de su ingreso viene de la mano de un exceso del producto favorito de los mexicanos, que lo usan para casi todos sus platos. Y que si alguien lo ve comiendo, que lo detenga.

A la pregunta de qué le han pinchado, Llanos ha respondido que no lo sabe: "No lo sé, me dice 'te va a doler' y para cuando quería preguntar qué era esa mierda ya estaba dentro".

Las redes sociales se han llenado de memes que hacen referencia a su incidente en la mesa. Llanos está en México para ver la Gran Final de Clausura 2024 entre los equipos de fútbol América y Cruz Azul en el Estadio Azteca.