Los folios del presidente y los 201

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, subía a la tribuna del Congreso en su última intervención de la moción de censura. Llevaba una carpeta en la mano. Dentro, folios. Folios repletos de hechos y de derechos, de ideas y de proyectos, de expectativas y de esperanzas para la ciudadanía. “Muchos folios”, le increpó el candidato Tamames interrumpiéndolo, arrogante, jaleado por aquellos que lo han acompañado en esta pantomima que tanto tiempo nos ha hecho perder.

Pero el presidente, sin inmutarse, de manera respetuosa, con aplomo y rigor, continuó.

Esos folios contenían un “basta ya” a los recortes que hizo el Partido Popular al bienestar de las y los españoles. Esos folios contenían que 6 de cada 10 euros del presupuesto están destinados a gasto social, a familias, a empresas. Esos folios contenían un Plan de Recuperación con reformas e inversiones para contribuir a la recuperación, pero también, al desarrollo de nuestro país. Folios cargados de ideas, propuestas y audacia para defender a España en Europa, para revertir recortes, para ampliar y consolidar nuestro Estado de Bienestar. Esos folios contenían diálogo y acuerdo, contenían paz social.

Así que la verdad, pocos folios me parece a mí que traía el presidente. Muchos folios más, tantos como sean necesarios.

Más allá del ruido interesado, el presidente habló de lo importante. Habló del gran desafío al que nos enfrentamos como humanidad: el cambio climático. Habló del compromiso firme del Gobierno con la lucha contra el cambio climático, del compromiso con la mitigación (evitar o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera) y con la adaptación a sus efectos presentes y futuros en un contexto de emergencia climática.

La moción de censura ha transcurrido entre el Día Mundial del Agua y el Día Internacional de los Bosques y tanto en política de aguas, como en política forestal, el Gobierno está desplegando una ambiciosa agenda. Sobre aguas ya les hablé en mi anterior artículo así que vamos a hablar un poquito de bosques y de la importancia de éstos para nuestra salud y para la salud de nuestra economía.

Son muchos los estudios que confirman los beneficios del contacto con la naturaleza para la salud mental, física y social (reducción del estrés, fortalecimiento del sistema inmunológico, interacciones sociales), para la economía y para el conocimiento, por tanto, la inversión en el cuidado y protección de nuestros bosques es la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos e hijas.

Mientras la extrema derecha planeaba acabar con el Gobierno, el Gobierno de España aprobaba a finales de año un nuevo marco estratégico para planificar y mejorar la gestión de nuestros bosques. Se aprobó la revisión de la Estrategia Forestal Española Horizonte 2050 y la del Plan Forestal Español 2022-2032, que desarrollará la Estrategia Forestal. Todo ello forma parte del Plan de Recuperación de nuestro país como reformas necesarias en cuanto a “conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad”.

El Gobierno trabaja para hacer más resilientes nuestros bosques al cambio climático, preservar su biodiversidad y proteger nuestra salud. Hacerlos más resistentes a los incendios, a las plagas y a las enfermedades. La buena gestión de nuestros bosques multiplica su potencial económico y por tanto es un impulso para el medio rural y fundamental en la lucha contra la despoblación. Los múltiples beneficios que los bosques aportan a la sociedad son los llamados servicios ecosistémicos (agua limpia, alimentos saludables, medicamentos, materias primas).

Destacar la aprobación a finales del mes de febrero, por parte del Gobierno, de los anteproyectos de ley que regularán la situación laboral de bomberos forestales y agentes medioambientales. Era un compromiso y aquí están, porque es muy importante apoyar a quienes nos cuidan.

Resiliencia, mitigación, servicios ecosistémicos, a veces no puedo evitar pensar en Macondo.

¿Que por qué cuento todo esto? Porque además de ser los temas que me ocupan, esta moción de censura no tiene otra finalidad que tratar de ocultar la acción del Gobierno, que tratar de frenar los avances sociales, económicos y ambientales, frenar el progreso de nuestro país, pero también tratar de erosionar el liderazgo del presidente Pedro Sánchez y su papel en Europa y en el mundo.

Un presidente que no asumió la austeridad. Que se negó a salir de la crisis a costa de los sacrificios de los de siempre y planteó una alternativa justa con las personas y con el planeta. Hoy tenemos los fondos europeos. Un presidente que planteó una solución a los precios de la energía. Hoy tenemos la solución ibérica, una solución que quieren todos los demás países. Un presidente que encabeza un Gobierno de izquierdas, donde las ministras son las responsables de la política económica y energética del país que lidera el crecimiento y del país que mejor controla la inflación en Europa. No, no hay apocalipsis. Y esto no hay derecha que lo aguante.

Mientras los de VOX faltaban al respeto a las instituciones en un intento de desprestigiarlas y de degradación de la política, 201 diputadas y diputados demostramos que no los vamos a dejar. Mientras los del Partido Popular demostraban no ser capaces de defender las instituciones, 201 diputadas y diputados demostramos que las instituciones tienen quienes las defiendan. Aquí estamos, somos más. Ganó la democracia.