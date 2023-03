Miguel Bosé interesa. Hemos crecido con él. Nos hizo soñar. Nos hizo bailar. Nos hizo especular. Incluso nos desconcertó. Hasta cuando creíamos que ya le entendíamos, nos descolocó. Su presencia mediática se ha ampliado en los últimos meses. La serie sobre su vida en la plataforma SkyShowtime y su reclamo como jurado de Cover Night en TVE han ayudado a que acepte más entrevistas.

Y funcionan. El público quiere ver cómo habla de sí mismo más que cómo juzga a otros en un talent show o cómo interpretan sus quehaceres en una ficción algo descafeinada. Lo han vuelto a demostrar los datos de la última entrevista que ha concedido, que llevó al programa de Nuria Roca a uno de sus máximos históricos de audiencia. Ella ya le entrevistó en un momento de menos exposición mediática. Pero fue en la distancia, a través de webcam. Se notó. El espectador agradece el pie con piel y castiga las conexiones a través de las redes sociales. De la experiencia de ver televisión se espera algo más que un imagen de videollamada de WhatsApp.

Con Miguel Bosé en el estudio, La Roca llegó a 5,1 por ciento de share y 485.000 espectadores. Un dato que mide un éxito. La confianza que despierta Nuria Roca en el artista permite que se abra con una tranquilidad que no acostumbra en otros lares, regalando novedosas declaraciones. Pero, a la vez, el resultado demuestra la flaqueza del programa. A pesar de llevar ya dos temporadas en antena y conseguir en el plató ese clima de familia, no suma fidelidad de espectadores. El quid de la cuestión está en que este magacín habla un idioma diferente a la línea editorial de La Sexta. Si eres fiel al canal verde es más complicado sentirse identificado con el tono y humor que desprende el espacio.

La Roca es una isla, que sigue el lenguaje del morning show que presentó Nuria Roca y Juan del Val en la radiofórmula Melodía FM. Son coherentes con su personalidad. Como no debe ser de otra manera, pues en televisión pocas veces funciona disfrazarte de aquello que no eres. Sin embargo, también hay que pretender el equilibrio de intentar entender a qué público te diriges. Si es más masivo, si es más específico... Sea como sea, siempre hay que intentar entender al espectador. Y en La Roca da la sensación de que en la conchabanza del debate algunos se ríen desde un pedestal de algunas realidades que vive su público. Ahí es cuando saltan las chispas, ya que La Sexta ha logrado ser La Sexta justo porque debate casi todo, a veces con demasiados tambores, aunque midiendo que hacer sarcasmo con lo vulnerable es un límite. Y cuando eso falla, la audiencia cae. Porque da sobresalto. Porque produce escalofrío. Aunque sea un repeluzno sutil que no se sepa describir. La audiencia de La Sexta no quiere sentir ese temblor. Y se va al evasivo telefilme de Antena 3 después mirar con curiosidad una cercana entrevista a Bosé. Paradójicamente, le cuesta empatizar con la entonación del resto del programa.