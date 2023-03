Alma Bollo expresó en Supervivientes el poco vínculo que siente por su padre, Chiquetete, a causa de lo que vivió en su casa por la relación de maltrato que mantuvo con su madre. Sálvame ha querido conocer la opinión de Carmen Gaona, mujer del cantante, sobre las palabras de la concursante.

Ya desde el comienzo de la intervención se ha reído de las palabras de la hija de Raquel Bollo que le ha transmitido José Antonio León. "No me voy a pronunciar sobre eso", decía en un primer momento. Sin embargo, cuando el reportero le exponía que Alma se quería cambiar los apellidos, Gaona le daba la razón.

"Debería cambiarse los apellidos", ha insistido varias veces. "Muy inteligente por su parte el cambiárselos", ha valorado. Además, se ha ofrecido a ayudarle: "Yo no sé si tengo potestad, pero si necesita ayuda se la doy. Que se los cambie".

En cuanto a su opinión sobre que los dos hijos de Raquel Bollo estén en Supervivientes, ha expresado: "Que cada uno haga lo que le dé la gana, yo siempre lo he hecho dentro de las limitaciones que nos ponen. ¿Tú te crees que a mí me interesa?". En cuanto a que hablen de Chiquetete, ha expresado: "Hay que vivir de algo".

"Si no hablan de Antonio, ¿de quién van a hablar?", ha comentado con mofa. Por su parte, los colaboradores se han pronunciado en plató. "Me parece muy fuerte porque Carmen Gaona fue una de las que promovía el rumor de que Alma no era hija de Chiquetete, y por eso apoya lo de cambiarse el apellido", ha defendido Gema López.