Asier Unciti, el científico español que ha creado un fármaco contra el cáncer: "Podría llegar al mercado en dos años"

Asier Unciti-Broceta apenas puede creer la ingente cantidad de entrevistas que ha concedido en los últimos días. Lo hace a través de Skype, Zoom o Teams, porque vive en Edimburgo y no tiene smartphone ni WhatsApp. Bombardeado por la prensa, confiesa que anteriormente había hablado para algunos medios de Campo de Gibraltar, su tierra, pero nunca con una repercusión de estas dimensiones. El revuelo generado no es para menos. Este gaditano ha desarrollado un fármaco que, introducido en una cápsula, puede frenar distintos tipos de cánceres.

Unciti-Broceta nació en la Línea de la Concepción en 1976 y se crio en Algeciras y, al terminar el instituto, se marchó a Granada a estudiar la Licenciatura en Farmacia. Al acabarla, se doctoró en Química Farmacéutica, lo que le ha permitido tener los conocimientos necesarios para participar en prácticamente todas las etapas de diseño de este medicamento. Después se mudó a Escocia y allí fundó en 2010 el Laboratorio de Terapias Innovadoras de la Universidad de Edimburgo, donde se convirtió en catedrático en 2018.

Ahora, después de más de una década de investigación, este linense ha convertido en realidad el sueño por el que lleva años luchando. Tras un esfuerzo ímprobo para persuadir a la industria y a la academia de la efectividad de su compuesto, la empresa Nuvectis Pharma ha cerrado todos los trámites para probar en diferentes estudios clínicos la idoneidad de este medicamento, bautizado como NXP900, y para comercializarlo, llegado el caso.

Les ha costado mucho convencer a la industria y a la academia de que realmente este fármaco merecía la pena...Mucha gente no me creía, pero esto ocurre mucho en la ciencia. Cuando todo el mundo está convencido de que algo funciona y de cómo lo hace, es muy difícil cambiar esa idea. Fue complicado convencer a académicos e incluso a colaboradores nuestros de que, con este compuesto, se conseguía un efecto mucho mayor. Una persona superimportante en el mundo del cáncer, no voy a decir quién, me reconoció: "Asier, tienes razón". Ahí pensé que, si había persuadido a esa eminencia mundial, podía conseguirlo con una farmacéutica.