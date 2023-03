No son pocas las variables que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir el mejor collar antiparasitario para nuestro perro o gato. Tamaño, zona en la que vivimos de España para saber qué insectos afectan más, años y tamaño de la mascota... Sin olvidarse del precio, claro, porque cada marca tiene uno y entre ellas varía mucho. No obstante, lo importante es fijarse en la efectividad para tu perro o gato, ya que no todos los collares antiparasitarios sirven para las mascotas por igual. De hecho, si la tuya es todavía un cachorro, por ejemplo, habrá algunos modelos que estén contraindicados. Por eso, desde 20deCompras queremos ayudarte a elegir el mejor collar antiparasitario, en un tiempo en el que hay de todo para ellos, incluso, aparatos que limpian sus patitas al volver de paseo.

El primer paso es saber bien qué es un collar antiparasitario. Como su nombre indica, es un collar impregnado de producto antiparásito, que puede ser insecticida, pulguicida o un garrapaticida para evitar las enfermedades que transmiten estos insectos como la leishmaniosis. Resultan cómodos de llevar porque están fabricados para que no molesten en el cuello de tu mascota ni de día ni de noche. Lo único que hay que tener en cuenta es cuándo dejan de hacer efecto, ya que, entonces, habrá que sustituirlos por otros. No debemos tampoco perder de vista la protección completa de nuestras mascotas, por lo que no está de más combinar estos collares con pipetas antiparasitarias o espráis. Pero, en qué hay que fijarse antes de elegir una marca u otra.

Lo más básico en lo que debes fijarte a la hora de elegir un collar antiparasitario para tu mascota es cuánto dura, para saber cuándo debes cambiarlo. El efecto repelente suele oscilar entre seis meses y doce. Por ejemplo, en los collares con protección frente al flebótomo, mosquito transmisor de la leishmaniosis, el efecto repelente puede variar entre seis y doce meses. Es importante mirar también que sea resistente al agua porque, si no lo es, pierde sus propiedades al mojarse. Por su puesto, debemos tener en cuenta también la edad de nuestra mascota. En general, a partir de los dos meses de edad es el momento ideal para empezar a usar collares antiparásitos, pero, debemos fijarnos en que esté homologado a la edad y tamaño del perro o del gato para que haga el efecto esperado.

Y, una de las marcas que cumple todo esto y tiene mejor relación calidad-precio, según los usuarios, es Seresto (de laboratorios Bayer), una de las más populares, con mejores opiniones y cuya duración de sus collares es más larga. Si tu mascota es un perro pequeño, por ejemplo, este modelo es ideal (¡por menos de 30 euros!) para perros de hasta ocho kilógramos.

Protege a tu perro hasta ocho meses El Corte Inglés

Sin embargo, si tu perro es más grande y, por tanto, pesa más de ocho kilogramos, deberías escoger otro modelo. Tanto este de la misma marca para perros de más de ocho kilogramos, como el anterior modelo, incorporan un medicamento con efecto repelente contra las garrapatas previniendo que los parásitos repelidos ingieran la sangre de tu mascota, lo que ayuda a disminuir el riesgo de contraer enfermedades caninas de transición vectorial. Además, trata la infestación por pulgas durante ocho meses y protege el entorno del animal al inhibir el desarrollo de larvas de pulga. La liberación de las sustancias que contiene el collar se activa inmediatamente al colocarlo en el cuello del perro y no serán necesarios tratamientos adicionales. Lo mejor es que el medicamento es resistente al agua y continúa siendo eficaz, aunque el animal se moje.

Para perros de más de ocho kilogramos. El Corte Inglés

Pero, según qué collar elijas no está de más combinarlo con la acción de pipetas antiparasitarias para proteger a nuestra mascota en época de muchas pulgas y garrapatas (de marzo a octubre). Si nunca las has utilizado, desde 20deCompras te recomendamos estas pipetas antiparasitarias de la marca Zotal compuestas con ingredientes activos de origen natural que actúan con eficacia contra los parásitos externos. Son muy eficaces para la prevención de infestaciones de pulgas, garrapatas y actúa como repelente del mosquito transmisor de la Leishmaniosis. En resumen, poseen una alta repelencia y durabilidad, a la vez que cuidan a los perros sin utilizar ingredientes químicos.

Aplicar el contenido de la pipeta en la zona de unión entre cuello y espalda, así como en la base de la cola. Amazon

Sin embargo, si tu debilidad son los felinos, no sirven los mismos antiparasitarios que para los perros. Para un gatito hay collar especial también de la marca Seresto de 38 centímetros de longitud y con sustancias activas: 1,25 gramos de imidacloprid y 0,56 gramos de flumetrina que protege a tu gato durante siete u ocho meses.

De 38 centímetros. El Corte Inglés

Collar antiparasitario 'Más vendido'

Por último, no podíamos dejar de señalar el collar antiparasitario para perros que posee la etiqueta de Mas Vendido en Amazon. Tiene más de 4.330 valoraciones positivas que lo avalan, es impermeable y una duración de ocho meses.

Dewel Collar contra pulgas, garrapatas y mosquitos. Amazon

