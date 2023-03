Italia y el Grupo Wagner elevan la tensión: de las acusaciones de guerra híbrida a ofrecer 14 millones por la cabeza de un ministro

Cuando la actual primera ministra italiana, Giorgia Meloni, era todavía candidata a Gobernar el país, la inmigración ilegal y el rescate de barcos a la deriva en el Mediterráneo era su elemento principal de desprestigio en la campaña contra los anteriores Ejecutivos. La reducción de esa inmigración ocupaba buena parte de su programa. Sin embargo, la inestabilidad de la vecina Libia no ha disminuido y la llegada de personas que buscan escapar de la guerra y la pobreza continúa pese a que hoy el Palacio Chigi lo ocupa otra persona.

Los inmigrantes han seguido llegando. O por lo menos lo han intentado. El pasado mes de febrero un naufragio en la ciudad italiana de Calabria acabó con la vida de al menos 79 personas. Ante esta situación, el Gobierno italiano ha optado por señalar a uno de los grupos que no solo contribuyen en la actualidad al recrudecimiento de la guerra en Ucrania, sino que desde hace años están también instalados en Libia: los mercenarios rusos del Grupo Wagner.

En una rueda de prensa ofrecida este miércoles, Meloni alertó de la presencia en África de este grupo paramilitar y señaló que están "afianzándose" en el continente. "Cuanta más gente se va y se pone en manos de cínicos traficantes hay más riesgo de que algo salga mal: no creo que ésta pueda ser la manera correcta, humana y responsable de afrontar este asunto", dijo Meloni al hablar de la inmigración y señalando la inestabilidad creada por los Wagner. La primera ministra aseguró que tiene la conciencia "tranquila" por la actuación de las autoridades antes del naufragio de Calabria.

Los Wagner y la guerra híbrida

Meloni hizo estas declaraciones horas después de que el ministro italiano de Defensa, Guido Crosetto, afirmara en un comunicado que el incremento de la migración "en el frente sur" de Europa procedente del continente africano forma parte de "una clara estrategia de guerra híbrida de la división Wagner".

El concepto de 'guerra híbrida' se refiere a aquellas prácticas para desestabilizar a otro Estado con el que tienes un conflicto que no sean un enfrentamiento militar convencional. En este caso Italia se refiere al intento de atacar el país y Europa mediante el uso de la presión migratoria.

"Me parece que a estas alturas ya se puede afirmar que el aumento exponencial del fenómeno migratorio desde las costas africanas también forma parte, en una medida nada desdeñable, de una clara estrategia de guerra híbrida que la división Wagner, mercenarios a sueldo de Rusia, está poniendo en práctica, utilizando su considerable peso en algunos países africanos", dijo en un comunicado.

Este aumento de la influencia del Grupo Wagner no solo se ha notado en la guerra de Libia, sino que en otros países del Sahél también ha sucedido. Esta subregión africana sufre desde hace años un incremento de grupos terroristas y es ya el lugar con mayor número de atentados del mundo. Algunos de estos Estados han sufrido golpes de Estado o intentos en los últimos meses y en algunas ocasiones las primeras decisiones de los nuevos gobernantes han sido expulsar a fuerzas extranjeras presentes en la zona; como es el caso de Francia y Estados Unidos. Este hueco ha sido ocupado en ciertas zonas por los mercenarios rusos.

"Igual que se dieron cuenta de que los ciberataques formaban parte del enfrentamiento global que ha abierto el conflicto ucraniano, deberían darse cuenta ahora de que el frente del sur de Europa también es cada día más peligroso", aseguró.

14 millones por la cabeza del ministro de Defensa

Este señalamiento por parte de Italia ha provocado una respuesta del jefe del Grupo Wagner, el oligarca ruso Yevgueni Prigozhin. Según informa el diario italiano Il Flogio, el líder y fundador del grupo habría pedido una recompensa de 15 millones de dólares (14,2 millones de euros) por la cabeza del ministro.

Prigozhin afirmó en su canal de Telegram que ellos no tenían nada que ver con las mafias de inmigrantes e insultó al ministro italiano. "Crosetto debería mirar menos en otras direcciones y ocuparse de sus propios problemas, que probablemente no ha sabido resolver. No estamos al tanto de lo que ocurre con la crisis migratoria, no nos ocupamos de ella", dijo.

Por su parte, Crosetto se reconoció estar "absolutamente tranquilo", y afirmó que nadie irá "más allá de los insultos descarados".

Una alarma que desmonta las cifras

Pese al discurso del ministro italiano y a enmarcar la reciente llegada de inmigrantes con una nueva táctica de guerra hibrida, lo cierto es que las organizaciones internacionales no alertan sobre un incremento que apunte a esta hipótesis. Actualmente "no hay una alarma numérica, aunque sí humanitaria y operativa, respecto a las llegadas por el mar" a Italia, explicó a EFE el portavoz de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) en Italia, Flavio di Giacomo, que recordó que en 2022 hubo un flujo de cuatro o cinco millones de personas llegadas desde Ucrania en tres meses que fue "perfectamente gestionado por la Unión Europea".

La cifra publicada la pasada semana en un medio italiano de 685.000 personas que están dispuestos en Libia a atravesar el Mediterráneo y desembarcar en las costas italianas es "engañosa, inverosímil y fruto de una interpretación incorrecta", aseguró Di Giacomo. "Son los mismos datos que tenemos nosotros sobre los migrantes que viven en Libia, entre 680.00 y 700.000, y no es verdad que todos los que viven allí quieran ir a Europa o estén preparados para partir".

Mientras tanto, continúan produciéndose tragedias en el mar. El último naufragio se produjo el pasado domingo, en el que al menos 30 personas permanecen desaparecidas y 17 pudieron ser salvadas tras volcar la barca en la que viajaban.