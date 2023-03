El grupo Wagner ofrece 14 millones por capturar al ministro de Defensa italiano

El ministro de Defensa italiano, Guido Crosseto, ha sido amenazado de muerte por parte del jefe del grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin. Según informa el diario italiano Il Flogio, el dirigente del grupo mercenario ruso habría pedido una recompensa de 15 millones de dólares (14,2 millones de euros) por la cabeza del ministro de Meloni. La amenaza se produce justo después de que Crosetto acusara al grupo ruso de ser el culpable del aumento de la oleada migratoria desde África hacia Italia.

Según los datos del Ministerio de Interior italiano, entre el 1 de enero de 2023 y el 15 de marzo, 20.021 personas migraron al país mediterráneo, una cifra llamativa en comparación con los datos del mismo periodo en 2022 y 2021, donde los migrantes apenas fueron 6.000.

"Ya se puede afirmar que el aumento exponencial del fenómeno migratorio que parte de las costas africanas también forma parte, en una medida nada desdeñable, de una clara estrategia de guerra híbrida que el grupo Wagner está aplicando", concluyó Crosetto acusando 'duramente' al grupo ruso, según informó El Confidencial.

Debería "ocuparse de sus propios problemas"

Por su parte, Prigozhin no dudó en responder en su canal de Telegram negando cualquier implicación con dicho asunto. Además, también aprovechó la ocasión para insultar duramente al ministro italiano. "Crosetto debería mirar menos en otras direcciones y ocuparse de sus propios problemas, que probablemente no ha sabido resolver. No estamos al tanto de lo que ocurre con la crisis migratoria, no nos ocupamos de ella."

Ante la respuesta del dirigente del grupo ruso, Crosetto se mostró "absolutamente tranquilo", y afirmó que nadie irá "más allá de los insultos descarados". A pesar de su aparente tranquilidad, Il Foglio ha señalado que las diferentes células de Wagner que se mueven por Europa se podrían encargar expresamente de 'acabar' con Crosetto.