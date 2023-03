Tres soluciones para los desengañados del Plan 18.000: comprar, presionar y recurrir

La solución a la subida de precios al Plan 18.000 en el último pliego publicado pasa por un nuevo acuerdo en el Ayuntamiento de Madrid. Es complicado que los afectados por el incremento del coste de los terrenos sobre los que están cimentadas sus viviendas pueda consigan reducir su precio o impugnar el pliego debido a que el Consistorio no ha cometido "ningún tipo de irregularidad formal", según explica Estanislao Moreno de la Santa, socio de Vecindia, un despacho de abogados especializado en derecho inmobiliario situado en Madrid. Se trata de un bufete al que han acudido cerca de 30 damnificados en busca de asesoramiento.

Esto significa que solo hay tres decisiones que los afectados pueden tomar. La primera es la compra del suelo al precio que ha publicado el Ejecutivo municipal. La segunda es "mantenerse firmes en la presión frente al Ayuntamiento por una resolución que se tiene como injusta". La tercera, complementaria a la anterior, es el recurso que han presentado ya algunos de los afectados para tratar de impugnar el pliego que el área municipal de Desarrollo Urbano publicó el pasado mes de enero.

José Luis Martínez-Almeida aseguró tras la Junta de Gobierno que no podían cambiar el pliego sin un acuerdo con el resto de partidos políticos municipales. Por ello, manifestó que tendía la mano a los grupos de izquierda, que fueron quienes propusieron en los Pactos de la Villa que no el Ayuntamiento no pudiese enajenar suelo protegido, a sentarse a negociar para llegar a un pacto que permita rebajar el precio de los terrenos afectados.

Presentar un recurso

"Individualmente y de manera extraprocesal no es posible llegar a ningún tipo de acuerdo con el Ayuntamiento", explica Estanislao Moreno de la Santa. Esto implica que la única manera de conseguir algún resultado sería de "modo colectivo". Argumenta que esto se debe a que la Administración no puede negociar como si se tratase de dos entes privados. Además, "la decisión de los precios deriva de un pliego administrativo que no puede ser infringido mientras esté vigente".

Sin embargo, esto no ha sido un impedimento para que los vecinos presenten un recurso para tratar de impugnar el pliego, que según Moreno de la Santa es "lo único que pueden hacer los propietarios que se encuentran en esta situación". "Se han generado muchas asociaciones de afectados que están yendo contra el pliego administrativo del Ayuntamiento", indica Moreno de la Santa. En el documento presentado, argumentan que la promoción es "injusta y contraria a las condiciones esenciales que se firmaron en su momento".

La medida que han recomendado a sus clientes es presentar este recurso. "Estamos en vía administrativa y todavía estamos pendientes de que desde el Ayuntamiento nos indiquen si realmente es impugnable o no". Respecto a este procedimiento, Susana González, abogada especialista en derecho administrativo en Vecindia, explica que primero habría que "acudir a la vía contenciosa administrativa" y a continuación a la judicial, donde un juzgado sería el que "podría dar la razón a los vecinos". Sin embargo, es complicado que esto pueda producirse debido a que, como explica Estanislao Moreno de la Santa, "no hay ningún precepto concreto infringido" ni ninguna "irregularidad formal" por parte del Ejecutivo municipal.

Presionar al Consistorio

"El trasfondo del recurso que han presentado nuestros clientes es que el Ayuntamiento no ha sido claro a la hora de exponer las condiciones a los propietarios", comenta Estanislao Moreno de la Santa, que defiende que los vecinos "cuando firmaron nunca creyeron que el precio del suelo iba a poder verse incrementado". Sin embargo, es consciente de que no es un caso "muy favorable" para las personas que han acudido a este despacho de abogados, algo que les han explicado. "No se pueden vender falsas esperanzas", indica.

Por tanto, la única manera que ve viable para que cambie algo la situación que viven los afectados del Plan 18.000 es la "presión" hacia el Consistorio, que es el único que podría buscar un acuerdo con el resto de partidos políticos para solucionar el problema. "Para el Ayuntamiento es algo completamente residual", por lo que, bajo el punto de vista de Estanislao Moreno de la Santa, este asunto solo podría "hacer mucho daño desde el punto de vista de la opinión pública".