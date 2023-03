Feijóo respalda a Mazón y Catalá ante la igualdad en las encuestas pero avisa: "Las mayorías no se confirman hasta el recuento"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dado un espaldarazo a sus candidatos en la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón y María José Catalá, para recuperar la Generalitat y el Ayuntamiento de València para los populares tras ocho años de gobiernos de izquierdas. En un escenario demoscópico de máxima igualdad también en los sondeos internos, como publicó 20 minutos a partir de una encuesta del propio partido, el líder popular ha desembarcado este jueves en una capital del Turia atestada de valencianos y visitantes con motivo de las Fallas. Allí, en la emblemática comisión de Convento Jerusalén-Matemático Marzal, ha alertado frente a la confianza al subrayar que a él le costó "mucho sacar cuatro mayorías absolutas" en Galicia y ha añadido: "Las mayorías no se confirman hasta el recuento".

Según ha manifestado, el PP tiene "todas las expectativas" en la Comunitat Valenciana, que ve como un primer paso hacia el cambio en el Gobierno de España. De hecho, se trata de la comunidad más poblada gobernada por la izquierda (PSPV-PSOE, Compromís y Podemos) que aspira a recuperar el 28 de mayo, y de la tercera ciudad de España. Feijóo ha afirmado que hay "un hartazgo" y "una alternativa" y ha añadido que la coalición del Botànic "ya está en colisión", por lo que, en su opinión, debe dar paso en la Generalitat "a un gobierno estable, con un programa electoral" y que no genere los "problemas, las tensiones y las corrupciones que hemos visto durante estos últimos años".

En este sentido, ha mostrado su apoyo a Mazón y Catalá y ha abogado porque sus triunfos electorales puedan abrir en España "un camino de concordia, de solidaridad entre todos los pueblos que la conformamos y de optimismo, porque lo necesitamos".

"Nuestras encuestas nos dicen que sí, que probablemente haya un cambio, pero insisto, a mí me ha costado mucho sacar cuatro mayorías absolutas. Las mayorías no se confirman hasta el recuento electoral", ha avisado. "Por tanto, hasta el 28 de mayo a las 8 de la tarde vamos a trabajar para que haya un cambio que la Comunitat Valenciana está esperando. Si no, tenemos que seguir con más de lo mismo, y creo que en este momento para la Comunitat Valenciana no es lo mejor", ha agregado el líder del PP.

Se compromete a volver a las Fallas como presidente

Feijóo ha felicitado "a todos los falleros, a todos los artistas y a todo el pueblo de València" por la celebración de las Fallas de 2023, las primeras sin restricciones tras la covid en un año en que la afluencia se prevé masiva al caer en fin de semana. "Una cosa es que te lo cuenten y otra es vivirlo", ha dicho.

Además, ha recordado que hace un año inició en la mascletà de la plaza del Ayuntamiento su campaña para ser candidato a la presidencia del PP. "Ahora vuelvo con la ilusión puesta en que estas Fallas sean las últimas como candidato a la Presidencia del Gobierno y espero, si los españoles y los valencianos quieren, que el próximo año venga como presidente del Gobierno". De hecho, ha anunciado que si gana las elecciones generales volverá a las fiestas de la ciudad del Turia en marzo de 2024 a disfrutar como jefe del Ejecutivo en marzo de 2024 y "disfrutar de un espectáculo de color, de sonido y de alegría".

Plantà, visita a comisiones y mascletà

Su visita a València comenzó este miércoles por la tarde, cuando visitó la falla Tres Forques-Cuenca-Perez Galdós, dedicada este año a la joven con siete enfermedades raras Noah Higón, además de la falla Obispó Amigó.

Posteriormente, cenó en la falla Espartero y visitó por la noche la de Maestro Gozalbo antes de acudir al casal de la falla de Convento Jerusalén, a la que ha regresado esta mañana, y donde se encontró con el presidente de Mercadona, Juan Roig, según fuentes del PP.

Este jueves ha visitado esta misma comisión, con el monumento ya totalmente plantado, así como la falla San Vicente-Periodista Azzati antes de dirigirse al balcón municipal para ver la mascletá de las dos de la tarde, y tiene prevista una comida con falleros en la comisión de L'Antiga de Campanar.