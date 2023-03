Denuncian en la Fiscalía Anticorrupción a los jefes de Deportes de RTVE por supuesta publicidad encubierta en el mundial de Qatar

El que ya se conoce como 'caso Ganso' ha dado el salto de los despachos de RTVE a la Fiscalía Anticorrupción, donde se ha presentado una denuncia contra los dos altos cargos de RTVE, Arsenio Cañada, director de Deportes y Javier Grima, director del canal Teledeporte.

El asunto explotó después del mundial de Qatar, donde todos los periodistas y reporteros de RTVE vistieron de uniforme, unas prendas en las que en una solapa estaba el logo de RTVE y en la otra, perfectamente visible, el de una marca de ropa, El Ganso.

No sería un problema en otra cadena, pero RTVE tiene prohibido por ley hacer publicidad y sólo unos pocos patrocinios inherentes son una excepción a esa norma. No era el caso de El Ganso, pues RTVE no supo explicar nunca el porqué de la presencia de ese logo en la pantalla, en retransmisiones de la televisión pública que vieron decenas de millones de personas, lo que supone un dinero millonario en publicidad.

La presidenta interina de la corporación, Elena Sánchez, tuvo que dar explicaciones en la comisión mixta de control del Congreso, en la que su respuesta parlamentaria simplemente aseguraba que no se trató de "una acción de publicidad ni de patrocinio".

Y es que, como ya informó 20minutos.es, no se ha localizado ningún contrato físico formal que pudiera justificar el acuerdo por el que El Ganso cedió la ropa para los periodistas de RTVE, algo inaudito en un evento de estas características.

Ahora, como adelanta El Mundo, se ha presentado esa denuncia, en la que se acusa a los dos directivos de hacer "un modo de publicidad encubierta denominado product placement", por lo que se abrirán las diligencias pertinentes antes de que esa demanada sea admitida a trámite, con lo que se investigaría un delito de cohecho.

"Las órdenes de vestir con el logotipo de El Ganso a todos los profesionales de RTVE desplazados a Qatar partieron de los denunciados", asegura la denuncia, que revela que esa orden se dio por correo electrónico a los trabajadores de RTVE que viajarían a Qatar y debían vestir la ropa con el logo.

La denuncia también pone de manifiesto que entre Arsenio Cañada, director de Deportes y la marca de El Ganso hay un buen número de interacciones en redes sociales, donde él mismo posa con la ropa de la polémica. "Gracias a Arsenio Cañada y a RTVE por confiar en El Ganso una vez más", decía la propia marca en su cuenta de Twitter.

Sobre esta gran polémica la actuación de RTVE ha sido la de publicar en la intranet de RTVE "la nueva norma sobre publicidad encubierta, una guía que servirá a los directivos y a los trabajadores incurrir en publicidad encubierta" y que "se exigirán responsabilidades a quienes incumplan esta normativa", según explicaba Elena Sánchez.

Mientras, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente informativo por este asunto, algo que la presidenta interina definió como un "requerimiento de información".