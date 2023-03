Ossorio y Mónica García cobran el bono social y se acusan mutuamente de "hipocresía"

Los bonos sociales del Gobierno para pagar las facturas de la luz y el gas se han metido de lleno en la precampaña en la Comunidad de Madrid, al trascender, primero, que el vicepresidente y consejero de Educación del Ejecutivo, Enrique Ossorio, percibía estas ayudas y conocerse, horas después, que la líder de Más Madrid y de la oposición, Mónica García, también se beneficiaba al ser su marido perceptor.

El bono eléctrico, que permite un descuento del 65% en el gasto de electricidad, y el térmico, que en el caso de Ossorio y García asciende a 195,82 euros que pueden aminorarse de sus facturas de gas, se articularon para aliviar las economías de los hogares más vulnerables, pero también pueden beneficiarse de ellos las familias numerosas. Es esta condición la que ha dado acceso a los bonos a ambos políticos: Ossorio tiene cuatro hijos y García, tres.

Tanto el vicepresidente como la líder de la oposición madrileña, en este caso a través de su marido, solicitaron tiempo atrás el bono social eléctrico, mientras que el térmico se les concedió automáticamente al percibir el primero. El Gobierno central, que nutre de fondos a ambas convocatorias aunque son las comunidades autónomas las que los gestionan y los distribuyen entre sus beneficiarios, ha anunciado que incluirá otro criterio de renta en el bono social tras conocerse que lo reciben políticos como Ossorio y Mónica García.

"Apoyar a los consumidores vulnerables y a ls familias numerosas es irrenunciable. Sorprende la falta de sensibilidad y solidaridad de algunos", ha escrito la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, tras anunciar que se cambiarán los requisitos de acceso a estas ayudas.

Ahora mismo, la convocatoria para el bono eléctrico, la puerta al térmico para las familias numerosas, exige criterios de renta para unidades de convivencia que no sean familiar numerosas, mientras que a estas últimas solo se les exige el título que les acredita como tal.

De acuerdo con las declaraciones de bienes que han hecho públicas ambos políticos por su condición de cargos públicos, ambos tienen elevadas retribuciones. Ossorio percibe 112.351,56 euros y tiene algo más de 1,4 millones en acciones y fondos de inversión. De hecho, es el consejero con más patrimonio. Mientras, la declaración que facilitó García, que data de junio de 2021, refleja que percibió 55.349 euros de retribución en 2019 y su nómina de octubre de 2021, subida también en la web de la Asamblea, constata que ese mes percibió 2.599,43 euros.

Ambos políticos piden sus dimisiones

Enrique Ossorio ha sido el primero en pronunciarse sobre la percepción de la ayuda, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, tras adelantar el cobro este martes por la noche 'Infolibre'. "Creo que es perfectamente ético beneficiarme de esa ayuda como hago de todas las ayudas que hay para las familias numerosas", ha señalado el vicepresidente de Isabel Díaz Ayuso. "Si alguien tiene envidia de las familias numerosas por estos recursos, le invito a ser familia numerosa que hace muy bien para España", ha añadido.

Ha sido en esta comparecencia en la que, a preguntas de los periodistas, ha trascendido que Mónica García podría estar cobrando la misma ayuda. "Espero que eso sea falso, que no sea una realidad, porque si eso es cierto hoy mismo tendría que dimitir", ha abundado. "Ella ha pedido mi dimisión, ha dicho que mi actitud era indecente y una vergüenza. No cabe mayor hipocresía que decir de esa persona y estar también cobrándolo", ha añadido.

García había pedido el cese o la dimisión de Ossorio unas horas antes, a través de una iniciativa en la Asamblea. La líder de Más Madrid no se ha pronunciado este miércoles sobre la percepción, pero desde la formación han confirmado que el marido de García es beneficiario de los bonos. "La situación no es comparable", han señalado no obstante desde el partido. "El vicepresidente y Ayuso están tratando de hacer creer que todos son iguales, pero nada más lejos de la realidad", han agregado, para añadir que bajo su punto de vista "hay una diferencia clave": "la ética pública, que se declina en un problema de hipocresía y otro de indecencia".

"La presidenta de la Comunidad de Madrid y su vicepresidente han hablado de paguitas, subvencionados y mantenidos cuando se trata de otros y sacan pecho de las ayudas cuando se las otorgan a sí mismos", han zanjado desde la formación progresista.

Ossorio y García no son los únicos

Ossorio también ha recibido el espaldarazo de Díaz Ayuso, que parece que tendrá que hacer extensivo a su 'número 2' en el PP de Madrid, el secretario general Alfonso Serrano, que en una entrevista en televisión ha admitido que también cobra las ayudas para la electricidad y el gas. En el caso del bono térmico, la cuantía que percibe Serrano es incluso superior a la de Ossorio y García: asciende a 313,30 euros, según ha confirmado este periódico. La nómina que aparece en el perfil de Serrano en la Asamblea, de octubre de 2021, asciende a 4.202,78 euros líquidos, pero el político ya no desarrolla las funciones de portavoz que sí ejercía entonces, por lo que su sueldo actual será menor.

"Se llama social pero no solo es para personas vulnerables", ha esgrimido la presidenta de la Comunidad de Madrid al respaldar a su vicepresidente. "Esto no se lo quitas a nadie porque las condiciones no son solo una cuestión económica", ha abundado, para añadir que a su juicio el Gobierno "por una vez" quería o pretendía "tener un gesto con las familias numerosas".

Otro de los primeros espadas de la política regional, Juan Lobato, también es familia numerosa y tendría derecho a solicitar estas ayudas desde hace un año y medio tal y como están configuradas ahora mismo, pero ha señalado a 20minutos que no ha accedido a ellas. "Es el fiel reflejo de la falta de sensibilidad que tienen en el PP", ha valorado el secretario general del PSOE sobre la percepción del bono social de Ossorio.

"Debería dimitir o ser cesado", ha valorado por su parte Alejandra Jacinto, portavoz de Unidas Podemos, grupo que ha registrado la reprobación de Ossorio en la Asamblea. "Entiendo que si le han dado el bono social térmico es porque cumple las condiciones", ha valorado la portavoz de Vox, Rocío Monasterio.