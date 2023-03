El vicepresidente y consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha pedido la dimisión de la líder de Más Madrid, Mónica García, si es cierto que, tal y como le han preguntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y se ha publicado en los medios, también la familia de ella cobra el bono social térmico, destinado principalmente a familias vulnerables para aminorar sus facturas del gas y el agua caliente, pero también para las numerosas. De hecho, esta es la condición que motiva la percepción de la ayuda en el caso de Ossorio y la motivaría en el de García.

Esto es lo que ha publicado este miércoles 'El Debate', que afirma que el marido de Mónica García también habría sido beneficiario del mismo bono. Esta información se ha conocido tan solo unas horas después de que 'Infolibre' adelantara que Ossorio percibe esta ayuda que se financia con fondos del Gobierno central, pero cuya distribución y pago corresponde a la Comunidad de Madrid.

En este hecho, precisamente, se ha sustentado la jefa de la oposición para pedir, a primera hora de este miércoles, el cese o dimisión del propio Ossorio. "Tras conocer que el número 2 de Ayuso estuvo cobrando el bono social para personas vulnerables solicitamos su dimisión o su cese inmediato. No es tolerable tanta falta de ética pública", ha escrito García al anunciar la iniciativa que ha registrado Más Madrid en la Asamblea.

Tanto el vicepresidente de Isabel Díaz Ayuso como el marido de la jefa de la oposición recibirían esta subvención, de algo más de 195 euros en ambos casos, por tener la condición de familia numerosa. Ossorio ha defendido la percepción de esta ayuda, y de cualquier otra, a pesar de que su retribución supera los 100.000 euros anuales y posee acciones por más de 1,5 millones de euros.

"Creo que es perfectamente ético beneficiarme de esa ayuda como hago de todas las que hay para las familias numerosas", ha esgrimido Ossorio. "Si alguien tiene envidia de las familias numerosas por estos recursos, le invito a ser familia numerosa que hace muy bien para España", ha añadido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Ossorio no ve incompatible percibir la ayuda a pesar de su patrimonio, y por ello no ha criticado que García también se hubiese beneficiado. Si ha pedido la dimisión de la jefa de la oposición, ha detallado el número 2 del Ejecutivo de la Comunidad, es por haber instado a su cese o dimisión. "Es imposible y espero que sea falso", ha respondido el vicepresidente en primera instancia al ser preguntado por una periodista por el cobro del bono social térmico por parte del marido de García. "Ella ha pedido mi dimisión, ha dicho que mi actitud era indecente y una vergüenza. No cabe mayor hipocresía que decir de esa persona y estar también cobrándolo", ha abundado Ossorio.

"No tendría que dimitir por haberlo cobrado, sino porque demuestra que no tiene límites para engañar a los ciudadanos", ha remarcado el vicepresidente madrileño, "si Más Madrid tiene dignidad, hoy mismo tiene que dimitir (Mónica García)", ha recalcado.

Ayuso defiende a Ossorio

Como cabía pensar, la presidenta Díaz Ayuso ha cerrado filas en torno a Ossorio por este asunto y ha asegurado que esto no le genera ningún perjuicio a otras personas que necesiten realmente este bono. "Esto no se lo quitas a nadie (...) se llama social pero no solo es para personas vulnerables", ha señalado. "Si fueran únicamente ayudas sociales como tal o fueran en detrimento de otras personas, es decir, tú cobras una beca y se la estás detrayendo a una familia que lo necesita más, sí, puede ser, pero no es lo mismo", ha insistido.

"Espero que le hagan la misma pregunta a la portavoz de Más Madrid, Mónica García, en caso de que sea cierto lo que nos acaban de comunicar sus compañeros", ha dicho a continuación la líder del Ejecutivo.