'En boca de todos' critica la rebaja de condena de un conductor drogado que mató a tres personas: "Si tienes dinero, puedes matar"

En 2019, Rubén, un conductor que dio positivo en varias drogas provocó un accidente que se saldó con la vida de los otros dos ocupantes del vehículo y de un camionero al que atropelló. El conductor, único superviviente, fue condenado a cinco años de prisión, pero tras recurrir la sentencia, esta ha quedado en diez meses.

Este miércoles, En boca de todos ha comentado el caso. Desde el plató del matinal de Cuatro, Nacho Abad ha aclarado que el conductor ni siquiera deberá ingresar en prisión pues, finalmente, la pena consistirá en abonar diez euros al día durante los citados diez meses. Es decir, una multa de 9.000 euros por la vida de tres personas.

El conductor, de 38 años, cogió el coche acompañado de David, de 21 años, sentado en el asiento del copiloto, y Mario, de 17, en la parte de atrás. Durante su trayecto, desde Peque hasta Zamora, encuentran un camión averiado en el arcén. Ángel, el camionero, bajó de la cabina para ajustar unas cargas. Rubén contaba con treinta segundos para reducir su velocidad, pero no lo hizo.

A 133 kilómetros por hora, Rubén atropelló a Ángel y empotró su coche contra el remolque del camión, haciendo que David y Mario fallecieran al instante. Los servicios de emergencia trataron de reanimar a Ángel, pero sin éxito. El conductor, único superviviente del accidente, es sometido a un test de drogas en el que dio positivo en varias sustancias estupefacientes. Además, la Guardia Civil comienza una investigación en la que descubren que, a través de sus chats de amigos, Rubén envía fotografías consumiendo drogas y farda de conducir a más de 200 kilómetros por hora.

La Audiencia Provincial de Zamora condenó a Rubén a cinco años de prisión por tres homicidios por imprudencia grave. Sin embargo, tras apelar la sentencia, el Tribunal Supremo le absolvió de los delitos por conducción bajo la influencia de drogas y le cambió la pena por una sanción de 9.000 euros, por lo que Rubén no pisará la cárcel. Ahora, las familias de las víctimas, desoladas, reclaman justicia.

En boca de todos ha mostrado la declaración de Rubén en la que apunta que "conscientemente, no" consumió drogas en las horas previas al accidente. No obstante, señala: "En la tarde de ese día, el del accidente, cuando estaba vendimiando en la zona de Carballeda, alguien del grupo me ofreció un cigarro de liar que iban pasándose y, después de inhalar, le dije que me daba mal sabor y se lo pasé al siguiente. Desconozco la composición del cigarrillo". Por su parte, visiblemente indignado, Nacho Abad ha destacado: "En mi vida había oído una excusa tan peregrina".

De la misma manera, el programa ha contactado en directo con Rosa, madre de David, el joven de 21 años que falleció en el accidente: "Están los hechos. Se han basado en los peritos que ha llevado la defensa. El juez no ha tenido en cuenta a la fiscal ni a nuestros peritos ni a la persona que declaró por el Instituto Toxicológico, que fue rotunda".

"¿Qué lección le estamos dando a los niños? Las drogas están prohibidas en nuestro país. Este hombre se jacta de ir conduciendo y lo pone en Instagram como que eso es la bomba. Encima, va bastante puesto, como dicen los informes toxicológicos -y no como dice el Tribunal Superior de Justicia, que apunta que no es para tanto-. No es que lo diga mi abogado, es que hay unas pruebas científicas que lo avalan", ha agregado Rosa.

"Tú puedes ir puesto de drogas hasta donde quieras porque eso lo único que te va a implicar si te llevas por delante a una persona es 3.000 euros de multa. O sea, el que tenga 3.000 euros que esté tranquilo porque puede matar a una persona. Fríamente, es así", ha apuntado la mujer que, de la misma manera, ha señalado que las autoridades no han retirado el carnet a Rubén: "Se lo quitaron durante dos años, pero desde que esto pasó hasta ahora, como la Justicia va a así, con este hombre está tranquila Zamora porque puede coger el coche, ir por ahí fumado y haciendo lo que quiera".

Rosa, además, ha recalcado que ni Rubén ni su madre, que es abogada, le han pedido perdón por arrebatarle la vida a David: "Al contrario. Cuando a mí me dijo la Guardia Civil la noticia a las 9:30 horas el 25 de agosto de 2019 de que mi hijo había muerto a las 22:34 horas del día anterior, yo me derrumbé, pero pensé que era mentira y no podía ser verdad".

"Llamé a Rubén porque sabía que estaba con él. Este hombre captó a mi hijo desde muy pequeño. No me cogió el teléfono. Llamé a su madre y esta mujer, con una frialdad imponente, que ni como madre ni como perosna, le dije 'Alicia, no me digas que es verdad lo de mi hijo, dime que es mentira, por favor'. Me dijo, con esta frialdad con la que lo estoy contando: 'Sí, Rosa, es verdad y te pediría que no molestaras más a mi hijo'. Así, tal cual", ha recordado la madre de una de las víctimas.

"¿Perdona? Por Dios, con las noches de llorar que te has tirado tú, Rosa", ha respondido Nacho Abad, indignado. Finalmente, la mujer ha explicado que Rubén sacó un seguro de vida a David justo un año antes del accidente: "No sé por qué le hizo un seguro de vida a una persona que no tenía ni 21 años. Mi hijo me lo dijo y yo le dije que estaba harta de Rubén, que se viniera a Granada conmigo porque al final iba a venir con los pies por delante. Y, por desgracia, así fue".

Según el testimonio de Rosa, David puso a sus padres como beneficiarios de su seguro de vida si él fallecía. Sin embargo, cuando murió, quien cobró el dinero correspondiente fue el propio Rubén. "No dejéis este caso, por favor, que se haga justicia", ha rogado Rosa que, además, ha recalcado, entre lágrimas, que confía plenamente en Nacho Abad: "Estas personas tienen que tener integridad para resolver, tienen que basarse en los hechos, por favor".