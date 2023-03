Laura Valenzuela, ingresada en un hospital de Madrid: "Está malita"

Laura Valenzuela se encuentra ingresada en el hospital La Princesa, en Madrid, tal y como nos ha confirmado su hija, Lara Dibildos, quien ha hablado de la salud de su madre.

"Está malita", ha anunciado en Semana la actriz, que aclara: "No está en la UCI, está en planta. Está en planta y está conmigo, estamos aquí la familia", detalla.

Muy querida por el público y compañeros de profesión, la presentadora y actriz ha estado siempre acompañada por su única hija, Lara Dibildos, fruto de su matrimonio con José Luis Dibildos.

Ella fue la que, hace unos días, hablaba de cómo se encontraba realmente su madre, aclarando los rumores que decían que estaba viviendo en una residencia. "Hoy no sé quién me ha dicho que había estado en un centro de mayores, que no habría pasado nada, pero ya te digo que no es verdad", dijo la actriz, desmintiendo esas informaciones.

"Ha estado en su casa, tiene escaleras, llegó un día en que se cayó tres veces, y a la tercera fue como: 'madre, por Dios, que no puede ser'. Se fue a una casa al lado, alquilada, sin escaleras, hasta que pasó la cuarentena, pasó lo que pasó y decidimos que ya había sido mucho tiempo separados y que queríamos estar juntos", aclaró.

En la actualidad, y antes de su ingreso, Laura Valenzuela se encontraba viviendo junto a sus hijos y sus nietos. "Ahora vivimos juntos, pero vamos, que no pasa nada, simplemente aclarar las cosas. Cada uno es un mundo, pero el suyo es ese", declaró Lara Dibildos.